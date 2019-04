Být poprvé jedničkou je super, beru to jako výzvu, říká Vondroušová před bitvou s Kanadou

Co to pro vás znamená? Jak to vnímáte?

Je to super. Velká výzva. Nikdy jsem v takové pozici nebyla. Mám za sebou výborné turnaje, skvělé výsledky. Užívám si to.

Nemáte obavy z odpovědnosti, která na vás bude ležet?

Ne. Nesmím ale na to při zápasech myslet a podlehnout tomu.

Nehrající kapitán týmu Petr Pála už prozradil, že s vámi počítá v sobotu i v neděli. Jste klidnější, když víte, co se od vás očekává, jaká je vaše role v týmu?

Ano. Při trénincích se mohu soustředit, zaměřovat na konkrétní věci.

Česká tenistka Markéta Vondroušová během tréninku

Luděk Peřina, ČTK

Jaký byl přechod z betonů, kde jste dosud hrála, na antuku?

Na antuce jsem trénovala dlouho už v Praze na Štvanici, asi dva a půl týdne. V úterý jsem přijela do Prostějova a není to tak velký rozdíl, od prvního míčku mi to jde tady dobře.

Hraje se pod zataženou střechou. Jak na vás zdejší antuka působí?

Antukové kurty jsou všude hodně podobné. V té střeše je třeba oproti Štvanici asi jediný rozdíl. Musela jsem si na to zvyknout na servisu. Jinak žádný problém.

Co víte o kanadských soupeřkách?

Znám jen Dabrowskou z deblu. Hrála jsem proti ní s Bárou Strýcovou a vyhrály jsme. Kanaďanky sice tady nemají ty nejlepší hráčky, ale i tak nás čeká těžký zápas. Nic nemůžeme a nesmíme podcenit.

Markéta Vondroušová bude proti Kanadě českou jedničkou

Luděk Peřina, ČTK

Máte za sebou skvělé období, výsledky šly v posledních týdnech a měsících nahoru...

Cítím se výborně a na kurtě je to znát. Vzestup přišel sice na betonech, ale já na antuce, kde teď budeme tady, ale potom i na dalších turnajích hrát, vyrůstala, takže z toho nejsem nijak vystresovaná. Budu si to nyní užívat na všech površích.

Jak hodnotíte start do sezony. Na kontě máte třináct výher a čtyři porážky. Je to podle vašich představ, nebo jste čekala víc?

První turnaje jsem vynechala kvůli zraněnému kolenu. Startovala jsem v Austrálii a pak až v Budapešti, kde jsem se trápila. Od té doby, co ustoupila bolest a nic mě neomezovalo, jsem však už hrála dobře. Jen na těch velkých turnajích by to mohlo být ještě lepší.

České tenistky se chystají na fedcupový duel s Kanadou

Luděk Peřina, ČTK

V Indian Wells a Miami jste uhrála čtvrtfinále. To se počítá, ne?

Určitě. V Indian Wells jsem obhajovala tři kola z minulého roku, takže jsem nějaké body připsala. V Miami jsem neobhajovala nic, tam mi to pomohlo ještě víc nahoru. A hlavně, zahrála jsem tam parádní zápasy, za což jsem ráda.

Kam až to letos můžete dotáhnout?

Nevím, nechci spekulovat. Konkrétní cíl z hlediska žebříčkového umístění nemám.

Jaký je váš nejbližší program?

Hrát budu v Istanbulu a pak v Praze.