Šťastná třináctka! Plíšková po suverénním výkonu ovládla turnaj v Římě. Titul slaví i Nadal

Karolína Plíšková zvládla vstup do utkání výborně, když vzala hned úvodní podání své soupeřky a šla do vedení 3:0. Česká tenistka se mohla opřít především o výborné první podání a return, díky kterému se jí dařilo udržovat Britku pod tlakem.

Za stavu 5:2 si lounská rodačka vypracovala dva setboly, které však ještě využít nedokázala. Důležitý moment přišel hned v následují hře, kdy české tenistce poprvé v zápase přestal vycházet servis a Kontaová se dostala k prvnímu brejkbolu.

Výborně rozehranou výměnu však Britka zakončila úderem jen do pásky a Plíšková již šanci nepustila.

Karolína Plíšková ovládla turnaj v Římě

Stringer, Reuters

První set vyhrála světová sedmička za 37 minut 6:3 a šla do vedení 1:0. Plíšková se mohla v prvním setu pochlubit výbornou 86 procentní úspěšností prvního podání, z kterého získala 75 procent bodů.

Plíšková ovládla i druhý set

Hned v úvodním gamu druhého setu měla Plíšková brejkovou šanci, Kontaová však nebezpečí zažehnala.

Johanna Kontaová na českou soupeřku nestačila

Stringer, Reuters

Česká dvojka však působila na kurtu lepším dojmem, méně chybovala a i když se již nemohla opřít o první servis tak, jako v prvním setu, svá podání si vyhrála bez větších problémů.

Za stavu 3:3 poprvé ve druhém setu prolomila své soupeřce servis a směřovala k vítězství. I přes drobné problémy při svém podání již Plíšková komplikace nedopustila, sadu vyhrála 6:4 a mohla tak slavit svůj třináctý titul v kariéře.

"Byl to skvělý týden, prošla jsem si pár těžkými zápasy a jsem nadšená, že jsem to mohla dneska takhle krásně dokončit," řekla Plíšková při slavnostním ceremoniálu. "Hrála jsem tady první finále a doufám, že nebylo poslední."

Gregorio Borgia, ČTK/AP

Antukový král je zpět

Španělský tenista Rafael Nadal uštědřil v Římě Novaku Djokovičovi poprvé v historii vzájemných duelů kanára a nakonec antukový turnaj v italské metropoli podeváté v kariéře ovládl. Srbského rivala a prvního hráče světového žebříčku porazil 6:0, 4:6, 6:1 a druhou finálovou účast sezony proměnil v první titul.

Nadal získal týden před startem grandslamového Roland Garros 34. trofej z akce kategorie Masters. O jednu tak opět odskočil Djokovičovi, který minulý týden triumfem v Madridu jeho rekord vyrovnal.

"Ještě pořád si vzpomínám na první zdejší titul v roce 2005. To, že tu mohu i po tolika letech zase stát s pohárem, pro mne znamená opravdu hodně," řekl Nadal, jenž svou sbírku rozšířil na 81 titulů.

Sestřih finálového utkání turnaje v Římě: Nadal - Djokovič

Djokovič zahájil zápas kanárem naposledy před třemi lety. Shodou okolností se mu to přihodilo rovněž v Římě, tehdy ale duel třetího kola s Thomazem Belluccim nakonec vyhrál. V 54. vzájemném duelu série s Nadalem byl k vidění kanár poprvé ve 142. setu, který spolu oba velcí rivalové odehráli.

V prvním setu Nadal na dvorci naprosto dominoval a při svém servisu ztratil jen tři fiftýny. Ve druhé sadě se Djokovič propracoval k brejkbolům a svou druhou šanci v zápase v desáté hře proměnil. V rozhodujícím třetím setu už mu dvaatřicetiletý rodák z Mallorky žádnou příležitost nenabídl a po necelých dvou a půl hodinách slavil triumf.

"Jsem vážně rád, že jsem to dokázal dostat do tří setů vzhledem k tomu, že v prvním mě z kurtu úplně vypráskal. Třetí se ale bohužel od prvního moc nelišil," uznal Djokovič. "Trochu mi dneska došla šťáva. Jako by mi vždycky chybělo půl kroku, zvlášť na bekhendu," dodal.

Djokovič na Nadala nestačil

Stringer, Reuters