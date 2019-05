Příšerné, kritizují fanoušci nové oblečení Federera. Co na něj říkáte Vy?

Fanoušky má hvězdný tenista po celém světě. Oceňují jeho skvělé údery i vystupování na kurtu i mimo něj. Když se ale Švýcar Roger Federer pochlubil oblečením, ve kterém se za několik dní představí na French Open, tvrdě to schytal. Tričko a kraťasy firmy Uniqlo, ke které loni přešel, jsou v nevýrazných barvách, a to se vůbec nelíbí fanouškům. Oděv dvacetinásobného grandslamového vítěze přirovnávají ke kávě Latté či kávovým řezům.

Lehce zraněná noha, kvůli níž nenastoupil minulý týden na turnaji v Římě do čtvrtfinále, už je v pořádku. Legendární tenista tak už může zase naplno trénovat na slavné French Open, které se od neděle uskuteční v Paříži. Ještě než všechno vypukne, pochlubil se Roger Federer oblečením, které mu pro tento grandslamový turnaj připravila firma Uniqlo.

Fenomenální hráč je podle svých slov s oděvem spokojený a těší se, až si v něm na French Open zahraje. Fanoušci jsou ovšem zklamaní, světle hnědá a krémová trička i kraťasy kritizují. Přirovnávají je ke kávě Latté nebo kávovým řezům a nechápou, co japonští návrháři švýcarskému tenistovi přichystali.

„To jsou ty nejošklivější barvy,“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích. „Co to kruci je? To přece nemůže být pravda, je to příšerné,“ přidává se další, kterému se stejně jako mnoha jiným oděv nelíbí a litují toho, že dvacetinásobný grandslamový vítěz měnil značku, která jej na kurtech obléká.

Světovou trojku tato kritika však nijak netrápí, i když se jeho oblečení nelíbí, fanoušci mu při jeho příjezdu dali dostatečně najevo, jak hodně už se na něj těšili. Vždyť naposledy si vítěz 101 turnajů ATP na French Open zahrál v roce 2015. Třeba se mu v novém oblečení bude dařit víc a dostane se dál než do čtvrtfinále, které bylo naposledy jeho konečnou.