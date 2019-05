TENIS ONLINE: Plíšková i Vondroušová začaly French Open vítězně! O postup hraje i Veselý

Vítězka turnaje v Římě Plíšková s Brengleovou prohrávala 0:2, ale na rozdíl od druhého kola na lednovém Australian Open úvodní set neztratila. Získala totiž šest her za sebou a ujala se vedení. Poměrně jednoznačný průběh měla i druhá sada, jen její závěr si česká favoritka zkomplikovala. Za stavu 5:2 měla při svém podání mečbol, ale udělala dvojchybu a pak po několika těsných autech o servis přišla. Vzápětí ale sebrala Američance čistou hrou servis a za hodinu se radovala ze šestého vítězství za sebou.

Ve druhém kole ji čeká devětadvacetiletá Slovenka Kristina Kučová, která po úspěšné kvalifikaci porazila i Rusku Světlanu Kuzněcovovou.

Karolína Plíšková si rovná míčky před podáním v prvním kole French Open.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Devatenáctileté Vondroušové se od začátku zápasu s Wang Ja-fan dařilo spíše na returnu. Dostala se do vedení 4:2, i když dvakrát ztratila servis. Úvodní sadu dotáhla k výhře 6:4 a utkání měla i nadále pod kontrolou.

Ve druhém setu přišla drobná zápletka. Vondroušová při podání Číňanky nevyužila vedení 40:0, aby odskočila na 5:2, a vzápětí na servisu odvracela postupně tři brejkboly na 4:4. Srovnání skóre ale nepřipustila a v devátém gamu při soupeřčině podání využila hned první mečbol. Pomohla jí k tomu páska, od které se míček odrazil sice vysoko, ale těsně za síť. Wang Ja-fan už ho nedokázala vrátit na druhou stranu.

Markéta Vondroušová v úvodním kole Roland Garros.

Pavel Golovkin, ČTK/AP

"Jsem ráda, že jsem to zvládla, navíc ve dvou (setech). Byla taky už vysoko, není to žádná nová hráčka na okruhu, je zvyklá hrát velké turnaje. Tím, že jsem v pozici, že bych takové zápasy měla vyhrávat, je to těžší, ale snažila jsem se na to nemyslet a hrát svoji hru," řekla českým novinářům.

Vondroušová, která si letošní bilanci vylepšila na 23 vítězství proti šesti porážkám, při předchozích dvou startech v Paříži nepřekročila druhé kolo. O premiérový postup do třetího kola se pokusí proti osmnáctileté Rusce Anastasii Potapovové, která dnes vyřadila bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou z Německa. V únoru ji Vondroušová smetla v semifinále turnaje v Budapešti 6:0 a 6:2, ale tehdy se hrálo na tvrdém povrchu v hale.