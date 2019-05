Nový centrkurt připadal Plíškové pomalý, ale nerozhodilo ji to

Kompletně zrekonstruovaný centrální dvorec Philippa Chatriera připadal světové dvojce Karolíně Plíškové velmi pomalý, ale v hladkém postupu do druhého kola Roland Garros to české tenistce nezabránilo. V utkání s Američankou Madison Brengleovou ji nerozhodila ani ztráta prvních dvou gamů, ani promarněný mečbol při vlastním servisu.

Centrální dvorec v Paříži loni prakticky zbořili a postavili znovu. "Přijde mi trochu větší, ale jinak žádná změna. Měla jsem kliku, že jsem se tam v sobotu dostala na trénink. Centr mi přijde pomalejší, asi to dělají kvůli Nadalovi. Je tam hodně antuky," líčila Plíšková, která na kurtu jako první z českých tenistů odehrála letos zápas.

Pomalejší než malé dvorce je i kurt Suzanne Lenglenové. "Tyhle dva kurty byly vždycky pomalejší, co si pamatuju, ale teď je to fakt hodně," poznamenala Plíšková. Ve francouzské metropoli jsou úplně jiné podmínky, než byly v Římě, kde Plíšková v generálce na Roland Garros vyhrála. "V Římě se hraje s dunlopy, to jsou rychlejší míče než ty zdejší. I počasí bylo trošku lepší, tady dneska byla zima. Jsem tu čtyři dny a zatím mi všechno přijde pomalé," řekla aktuální česká jednička.

Karolína Plíšková servíruje v prvním kole French Open.

Michel Euler, ČTK/AP

V úvodu byla ze startu do velkého turnaje lehce nervózní, ale ztráta prvních dvou her ji zase tolik z míry nevyvedla. "Ne že bych se servisu soupeřky nějak bála. Věděla jsem, že když se uklidním a zkoncentruju, bude šancí hodně. A bylo. I když jsem si nějaké podání prohrála a mohlo to být lepší," řekla po hladkém postupu.

Klidná zůstávala i v koncovce, když udělala za stavu 5:2 při mečbolu dvojchybu a servis ztratila. "Byla jsem po větru, věděla jsem, že můžu tlačit přes její servis, což se mi podařilo. I kdyby se nepovedlo tohle, věřím, že další servis už bych si neprohrála," prohlásila.

Karolína Plíšková si rovná míčky před podáním v prvním kole French Open.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Líbí se jí bydlení v domečku i změny v areálu, který už není tak stísněný jako dříve. "Je tu nové fitko, hodně změn se za rok událo. Mně se nejvíc líbí tunely, protože se ráda vyhnu tlačenicím. Postavili nový kurt. Ač nemají moc prostoru, snaží se to tu zvětšit. Určitě to jde nahoru," řekla.

Stále se potýká s následky viru, kvůli kterému se odhlásila z turnaje v Praze. "Je to pořád stejný. A ne špatný. Takhle kdyby to vydrželo, hrát můžu, na kurtu mě to v ničem neomezuje. Ruce pořád cítím, ale to může trvat ještě dlouho. Asi v těle ještě zbytky nemoci jsou, ale bylo mi řečeno, že to odejde samo," vyprávěla.

Karolína Plíšková v akci na letošním French Open.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Ve druhém kole jí hrozila někdejší vítězka Roland Garros Světlana Kuzněcovová, ale nakonec se utká se Slovenkou Kristínou Kučovou. "Hrála jsem s ní naposledy před čtyřmi lety. Vždycky byla bojovná, hraje docela rychle, i když je celkem malá. Bude to ale hodně o mně. Když si to pohlídám, mělo by to být v pohodě," řekla.