Tenisová kráska se vrací na scénu. French Open bez trenéra, ale zato s babičkou, si chce hlavně užít

Byla zraněná, nebo si jen dávala pauzu? To ví tenisová kráska nejlépe sama. V každém případě se ale Eugenie Bouchardová teď rozhodla na kurty vrátit, a to i bez trenéra, se kterým se nedávno rozešla. Společnost jí na French Open bude dělat její babička a pětadvacetiletá Kanaďanka doufá, že bude předvádět dobrý tenis.

Když se před dvěma měsíci začala odhlašovat z jednoho turnaje za druhým, objevily se spekulace, že si Eugenie Bouchardová dává od tenisu pauzu. Kanadská tenistka to nijak nekomentovala, jen stručně prohlásila, že si léčí zranění. Během té doby pak ukončila spolupráci se slavným trenérem Michaelem Joycem a dál se na sociálních sítích chlubila fotografiemi z pláží.

Teď by se však po několika týdnech bez tenisu měla opět představit na kurtech. Dorazila na French Open, kam s sebou vzala i svou babičku. „Je tady poprvé, tak si pořád dělá s dalšími tenisty selfíčka, nebo si fotografuje mě,“ líčila Bouchardová na webu worldtennisusa.org. poté, co si zatrénovala s Venus Williamsovou.

Practice with the Queen today pic.twitter.com/40D75fssUK — Genie Bouchard (@geniebouchard) 24. května 2019

Před pěti lety Bouchardová na French Open překvapila, když se dostala až do semifinále. V té době hrála ve fantastické formě, neboť už předtím se na Australian Open probojovala mezi nejlepší čtyři a ve Wimbledonu pak dokonce usilovala o titul. I když prohrála, v žebříčku vyletěla až na páté místo. Teď si slavný turnaj do francouzské metropole ale hlavně přijela užít.

„Jen se chci pokusit předvádět dobrý tenis. Chci si to tady hlavně užít. Když se cítíš skvěle na kurtu, může se pak stát cokoliv,“ vyprávěla pětadvacetiletá tenistka s tím, že to ale bude pro ni trochu jiné, když je bez trenéra. „Mám pocit, že teď mám větší zodpovědnost, když jsem tu na vlastní pěst. Bude to pro mě dobrá zkušenost,“ dodala sedmasedmdesátá hráčka světa, která se v úvodním kole utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou.