Takhle nervózní jsem ještě nebyla, přiznala světová jednička poté, co byla kousek od senzačního vyřazení

Toho, že bude hrát proti světové jedničce a dvojnásobné grandslamové vítězce, se Anna Karolína Schmiedlová nezalekla. Slovenská tenistka získala první set hladce 6:0 a ve druhém byla za stavu 5:4 a 6:5 pokaždé dva míčky od vítězství. Avšak senzaci nedokázala dotáhnout a Ósakaová set získala v tie breaku. Třetí pak vyhrála poměrem 6:1 a mohla se radovat z postupu do dalšího kola.

„Byla jsem velmi blízko, nevyužila jsem hodně příležitostí. Asi jsem pak začala příliš myslet na to, že hraju proti světové jedničce. Nezvládla jsem to trochu hlavou,“ přiznala Schmiedlová po utkání na webu WTA. „Nejlepší hráčky se v úvodních kolech dají porazit, nejsou totiž tak rozehrané. Tak třeba se mi to podaří příště,“ dodala devadesátá hráčka světa.

Naomi Ósakaová po utkání přiznala, že takové nervy na kurtu ještě nezažila. „Takhle jsem ještě nikdy nervózní nebyla,“ prohlásila jednadvacetiletá Japonka. „Prakticky jsem netrefila žádný míč do kurtu. Bylo to takové divné, protože většinou ze mě nervozita spadne, ale teď jsem se nervovala celý zápas,“ vyprávěla dál.

„Byl to jeden z těch zápasů, kdy nehrajete dobře a musíte najít způsob, jak zvítězit. Na tomhle kurtu jsem ještě nikdy nehrála. Nikdy jsem na grandslamu ještě nebyla v pozici světové jedničky. Vyhrála jsem poslední US Open a Australian Open a chci to dokázat i tady,“ zamýšlela se, z jakých důvodů mohla být tak nervózní.

Ve druhém kole se Ósakaová utká s Victorií Azarenkovou. Hráčky se doposud střetly dvakrát. Před třemi roky na Australian Open se po snadné výhře radovala Azarenková, loni v Římě pak slavila Ósakaová. „Poslední dobou hraje dobře, takže očekávám jedno z nejnáročnějších utkání v sezoně,“ uzavřela Ósakaová.