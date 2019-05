TENIS ONLINE: Československá bitva na French Open! Plíšková hraje s Kučovou

Dvě české tenistky jdou ve středu do boje na druhém grandslamovém turnaji sezony - pařížském French Open. O postup do třetího kola bude usilovat Karolína Plíšková, jejíž soupeřkou bude od 14:10 Slovenka Kristína Kučová. Zhruba od 15:30 by pak měla nastoupit na antukový kurt Markéta Vondroušová, kterou čeká zápas s Ruskou Anastasií Potapovovou. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz, zápasy rovněž vysílá ČT sport. Poslední tenisový turnaj v kariéře rozehraje Lucie Šafářová, kterou čeká se Slovenkou Dominikou Cibulkovou první kolo čtyřhry.