Antukový král zacvičil na French Open s dalším soupeřem, kraloval i Federer. Bertensová vzdala

Favorité zatím na French Open ve středečním programu nezaváhali. Bez problémů si postup do třetího kola zajistili Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas či David Goffin. Žádné problémy s postupem si nedělal ani Roger Federer, který smetl německého tenistu Oscara Otteho. S turnajem se loučí jedna z největších favoritek Nizozemka Kiki Bertensová, která vzdala za stavu 1:3 duel se Slovenkou Kužmovou.

Rafael Nadal slaví postup do třetího kola French Open

Ani ve druhém svém zápase v Paříži neměl jedenáctinásobný vítěz Roland Garros Rafael Nadal se svým soupeřem příliš starostí. Německého tenistu Yannicka Madena porazil ve třech setech 6:1, 6:2 a 6:4 za dvě hodiny a jedenáct minut a připsal si své 88. vítězství.

V dalším kole se utká s belgickým tenistou Davidem Goffinem, který také bez velkých problémů postoupil přes Srba Miomira Kecmanoviče po setech 6:2, 6:4 a 6:2.

Zajímavý duel se očekával v zápase Keie Nišikoriho s bývalou světovou pětkou Jo-Wilfriedem Tsongou. Z vítězství 3:1 na sety se nakonec radoval japonský tenista, který zvítězil 4:6, 6:4, 6:4 a 6:4.

Moc práce s postupem neměl ani Roger Federer, který ve třech setech přehrál 144. hráče světa Němce Otteho za 1 hodinu a 37 minut 6:4, 6:3 a 6:4. V každém setu vzal svému soupeři jednou podání, o své naopak nepřišel ani jednou.

Roger Federer je na French Open ve třetím kole

Kai Pfaffenbach, Reuters

Mezi ženami vládnou favoritky

Více práce s postupem měla světová šestka Stefanos Tsitsipas, který potřeboval na zdolání Bolivijce Delliena čtyři sety (4:6, 6:0, 6:3, 7:5).

Mezi ženami si postup ve dvou setech zajistily Sloane Stephensová, Elina Svotolinová, Garbiňe Muguruzaová i Elise Mertensová.

V jednoznačnou záležitost proměnila duel s Kristinou Mladenovicovou Chorvatka Petra Martičová, která svou soupeřku smetla 6:2, 6:1 a v dalším kole vyzve Karolínu Plíškovou.

Bertensová odstoupila

Čtvrtá nasazená tenistka Kiki Bertensová skončila na Roland Garros v druhém kole. Favorizovaná Nizozemka vzdala kvůli nemoci zápas se Slovenkou Viktorií Kužmovou za stavu 1:3 v úvodní sadě.

Sedmadvacetiletá Bertensová letos vyhrála turnaje v Petrohradu a antukové Masters v Madridu a ve světovém žebříčku vystoupala až na čtvrté místo. Z pařížského grandslamu, na němž hrála před třemi lety semifinále, ale musela odstoupit, neboť náhle onemocněla.

Kiki Bertensová zápas prvního kola se Slovenkou Kužmovou vzdala

Michel Euler, ČTK/AP

"Včera ještě bylo všechno v pořádku, neměla jsem vůbec žádné problémy, trénovala jsem normálně a cítila jsem se opravdu dobře. Ráno jsem se probudila a bylo mi fakt špatně," popisovala.

Během dne si zdřímla a její stav se trochu zlepšil, takže chtěla hrát. "Nikdy nevíte, co se na kurtu stane. Ale jakmile jsem se začala rozcvičovat před zápasem, tak se to vrátilo. Neměla jsem žádnou energii," řekla.

Rozhodla se nepokračovat. I na tiskové konferenci na ní bylo znát obrovské zklamání. "Je to fakt špatné načasování. Předtím to byly skvělé týdny. Když něco takového prožijete na grandslamu ve chvíli, kdy se cítíte dobře, tak to naštve," posteskla si.

Hráčka páté desítky pořadí WTA Kužmová letos dokázala Bertensovou porazit v Dubaji, i jejich další zápas v Miami rozhodl až třetí set. Jednadvacetiletá slovenská tenistka bude na grandslamu hrát o postup do osmifinále poprvé.