Drama s vítězným koncem, Siniaková vyzve světovou jedničku! Muchová končí. V deblu se nedařilo

Pro Siniakovou postup do třetího kola znamená vyrovnání loňského maxima. Ve formě hrající Sakkariová, která na předchozím turnaji v Římě prohrála až v semifinále s pozdější šampionkou Karolínou Plíškovou, byla tvrdým oříškem. V první sadě vedla už 5:1, ale pak se třiadvacetileté Češce povedl skvělý obrat. Srovnala na 5:5, za stavu 5:6 vítězným bekhendem odvrátila setbol a tie break následně vyhrála 7:5.

Také druhý set musela rozhodnout zkrácená hra, v níž česká fedcupová reprezentantka vedla 5:2 a šla na dvě podání. Už předtím si Siniaková vypracovala dva mečboly, ale houževnatá soupeřka obě hrozby vyřazení odvrátila a vynutila si rozhodující dějství.

V něm osvědčila česká hráčka pevnější nervy, proměnila čtvrtý mečbol a odměnou jí bude souboj s aktuální královnou světového žebříčku WTA a vítězkou posledních dvou grandslamů Japonkou Ósakaovou. S ní se Siniaková utkala jen loni v Dauhá, kde na tvrdém povrchu jasně prohrála.

Finalistka turnaje v Praze Muchová, která na pařížské antuce debutuje, se v prvním vzájemném duelu s Beguovou pokusila navázat na úvodní výhru nad sedmnáctou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska. Vyhrála sice hladce první set 6:1, v dalších dvou sadách už ale byla úspěšnější soupeřka.

České deblové jedničky končí

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková neobhájí deblový titul na grandslamovém Roland Garros. Nasazené jedničky dnes v prvním kole prohrály 2:6 a 4:6 s ukrajinsko-americkým párem Nadija Kičenoková, Abigail Spearsová.

Na Krejčíkové se projevovala nemoc, kvůli které vzdala v Paříži v kvalifikaci dvouhry. Deblová světová jednička Siniaková nastoupila na kurt tři hodiny poté, co ve druhém kole dvouhry za tři hodiny a dvacet minut udolala Řekyni Marii Sakkariovou.

Dvojnásobné grandslamové šampionky z loňského roku, kdy po Paříži vyhrály i Wimbledon, od začátku ztrácely. Nedokázaly najít rytmus na returnu, dělaly hodně chyb a marně se snažily dostat soupeřky do defenzivy. V prvním setu každá z českých tenistek jednou ztratila servis a prohrály 2:6.

Zvrat se nekonal ani ve druhém setu

Ve druhé sadě ještě dotáhly z 1:3 na 3:3. Krejčíková pak ale za stavu 4:4 dvojchybou pomohla soupeřkám k proměnění brejkbolu a Kičenoková se Spearsovou už zápas dotáhly do vítězného konce.

Krejčíková byla smutná ze svého dnešního výkonu, na kterém se podepsaly zdravotní problémy. Minulý týden kvůli viróze vzdala druhé kolo kvalifikace. "Ležela jsem pak v osmatřicetistupňových horečkách doma," prozradila.

Od začátku týdne už byla bez teplot a rozhodla se do Paříže na čtyřhru přijet. "Když tady hraju s Katkou, která je moje kámoška a hodně jsme toho prožily, tak jsem se z toho nechtěla jenom tak vytáhnout a zkazit jí tu možnost třeba, že by nám to vyšlo. Že bychom třeba to kolo ubojovaly a pak jsem věřila, že bych se den ode dne cítila líp," vysvětlovala.

První kolo ale neubojovaly. V zápase se na Krejčíkové nemoc projevila znovu. "Ještě dneska ráno to bylo dobré, ale bohužel v zápase se mi od prvního míče motala hlava, je mi špatně ještě teďka," řekla posmrkávající česká tenistka.

Neúspěšná obhajoba může připravit Siniakovou o post deblové světové jedničky. Bude záležet na tom, jak si v Paříži povedou její konkurentky, ze kterých má nejvýhodnější pozici jiná Češka Barbora Strýcová. Krejčíková se po French Open propadne ze druhého minimálně na čtvrté místo.