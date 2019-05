Rozjetá Siniaková se chce pokusit zaskočit i světovou jedničku: Tu šanci chci využít!

Siniakovou potěšilo, jak se v první sadě dokázala dostat z nepříznivého stavu 1:5. "Musím říct, že jsem ani nečekala tak skvělou otočku. I když jsem prohrávala 1:5, tak jsem si říkala: 'Ty jo, já hraju dobře a ona mi to tam všechno zabíjí.' Jsem moc ráda, že jsem to otočila, ještě těžší bylo dohrát ten tie-break," řekla českým novinářům.

Naopak ji mrzelo, že nedotáhla do konce druhý set, ve kterém měla dva mečboly při servisech soupeřky a ve zkrácené hře vedla 5:2. "Maria prostě předvedla skvělý tenis na konci a sama si to uhrála," uznala Siniaková.

Siniaková: Jeden z nejtěžších zápasů

Rozhodující set ale Češka získala pro sebe. "Hrála jsem skvěle, a i kdyby to na konci nevyšlo, věděla bych, že jsem odvedla maximum. Jsem ráda, že jsem to vůbec dohrála, což bylo velmi těžké. Byl to jeden z letošních lepších zápasů," pochvalovala si.

Kateřina Siniaková změří ve třetím kole síly s Naomi Ósakaovou

Martin Sidorják, ČTK

Ve třetím kole ale deblová světová jednička Siniaková narazí na světovou jedničku ve dvouhře Ósakaovou, která už v Paříži otočila dva zápasy. "Naomi je skvělá hráčka, dokazuje to poslední dobou. Tady se zatím trošku trápí, tak doufám, že dokážu využít šanci. Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát, že na to mám, protože jsem taky teď předvedla slušné zápasy. Doufám, že to chytnu od začátku, a budu se to snažit co nejdéle vydržet," řekla odhodlaně Siniaková.

Na velký kurt se těší

Je ráda, že se dostane na velký kurt. "Já jsem měla tu čest hrát na Chatrierovi finále a to bylo skvělé. Pár zápasů jsem odehrála na těch velkých kurtech, takže se těším," poznamenala.

V součtu s neúspěšným prvním kolem čtyřhry dnes strávila na dvorci zhruba čtyři a půl hodiny. Její program na volný den ale zůstane stejný jako obvykle. "Jdu trénovat. Pořád stejná rutina. Akorát už jsem se dostala z vedlejšího areálu na tréninky sem," dodala Siniaková.