Další senzace se nekoná! Siniaková v Paříži končí

Do historie letošního French Open se zapsala po životní výhře nad světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska, na další senzaci však už česká tenistka Kateřina Siniaková nedosáhla. V osmifinálové bitvě prohrála s turnajovou čtrnáctkou Madison Keysovou z USA po setech 2:6, 4:6 a nenapodobila svoji krajanku Markétu Vondroušovou, která na pařížské antuce postoupila v singlu mezi elitní osmičku a v úterý ji čeká čtvrtfinále proti Chorvatce Petře Martičové.

Dvojnásobná grandslamová šampionku ve čtyřhře Siniaková hrála ve třiadvaceti letech první grandslamové osmifinále ve dvouhře. O rok starší Keysová, která ve francouzské metropoli obhajuje loňské semifinále, však začala zostra, nedělala tolik zbytečných chyb a na vítězné údery přestřílela soupeřku 26:10. Záhy vedla 3:0, Siniaková sice snížila na 2:3 a při svém servisu vedla 40:30, vyrovnat však nedokázala. Prohrála další tři gamy v řadě a tím i úvodní set.

Druhá sada nabídla mnohem vyrovnanější souboj. Siniaková se bránila dělovým ranám soupeřky a trpělivě čekala na chyby. V prvním gamu sebrala Keysové servis a dostala se do vedení, ale brejk znovu nepotvrdila. Pak si obě hráčky držely podání až do desáté hry, v níž česká tenistka znovu zaváhala a Keysová po hodině a čtvrt mohla slavit premiérové vítězství nad Siniakovou na okruhu WTA i postup do čtvrtfinále Roland Garros.

Keysové se na grandslamech daří. Loni hrála vedle semifinále Roland Garros také semifinále US Open a čtvrtfinále Australian Open. Za osmifinále je vypsaná prémie 243 000 eur (asi 6,27 milionu korun), pro čtvrtfinalistky je připraveno 415 000 eur (asi 10,7 milionu korun).