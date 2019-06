Kouzelník s raketou. Srb udivuje internet svými tenisovými triky

Profesionálním tenistou sice není, to ale neznamená, že by to s raketou Bojič neuměl. Ba naopak, z některých jeho triků se soupeřům musí frustrací protáčet oči v sloup.

Bojič se tenisové ekvilibristice věnuje profesionálně. Vedle objíždění amatérských turnajů a trénování, nabízí devětadvacetiletý Srb prezentaci svých kousků na různých akcích. Sám sebe pak Bojič označuje za prvního skutečného tenisového freestylera, jak hlásá jeho oficiální webová stránka.

Těžko říct, jak by se na takový způsob hry tvářili hráči na okruhu ATP. Ale vzhledem k tomu, že například podání spodem Nicka Kyrgiose bývá některými tenisty kritizováno jako zesměšňování soupeře, srbský kouzelník by to s podobnou hrou mezi ostatními asi neměl zrovna jednoduché. Diváci by ovšem jeho umění každopádně ocenili.