Fiasko Čechů na challengeru v Prostějově. Nebudu nic říkat, zlobil se Rosol

Zklamání připravili fanouškům především sedmý nasazený Lukáš Rosol, který nestačil na Němce Benjamina Hassana, až 349. hráče světa, když prohrál 6:7 (4), 6:4, 1:6 a Jiří Veselý, turnajová čtyřka, jenž prohrál rovněž po třech setech se Švýcarem Ehratem 6:3, 3:6, 4:6.

Rosol ztratil první sadu ve zkrácené hře, ale když zvládl druhý set, zdálo se, že by utkání mohl otočit. Jenže v rozhodujícím dějství mu utekl začátek, prohrával 0:4, a bylo po nadějích. „Nebudu nic říkat," odmítl komentovat svůj výkon Rosol.

Veselý nemá sebevědomí

Trojnásobný vítěz turnaje Veselý na brzký konec rovněž nepomýšlel. Od druhého setu však na Ehrata viditelně nestačil. „Co jsem tady předvedl, je přesným odrazem mé současné formy. Zdá se, že jsem se tenis odnaučil. Všechno bylo špatně. Nemám se čeho chytit, sám netuším proč, a co bude dál. Nemám sebevědomí, nic se mi nedaří. Můj dnešní výkon s tenisem neměl nic společného," kál se zklamaný Veselý.

V zcela jiném rozpoložení byl Václav Šafránek. S Miedlerem předvedl parádní výkon a zaslouženě jde dál. „Od prvního do posledního míče jsem byl hodně agresivní. Vytrvale jsem to Rakušanovi dával do jednorukého bekhendu a vycházelo to. Ve druhém setu se sice zlepšil a začal trochu stíhat, ale v šesté hře za stavu 3:2 jsem si naštěstí přes problémy dokázal udržet servis a to rozhodlo. Jsem hodně spokojený," liboval si Šafránek.