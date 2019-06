Životní jízda Vondroušové? Může jít před Serenu, na Turnaj mistryň a těšit se na miliony

Odehrála pět zápasů, ve kterých neztratila ani set. V pátek čeká Markétu Vondroušovou překážka v podobě ve výborné formě hrající Britky Johanny Kontaové.

Zatímco její rivalka si o finále grandslamového turnaje zahraje již potřetí, českou hvězdu čeká premiéra. „Samotnou mě překvapilo, že takhle dokážu hrát několik zápasů po sobě," přiznala česká teenagerka.

Už teď však Markéta Vondroušová dosáhla řady zajímavých milníků. Začněme u peněz. "Je nehorázné, co si někteří trenéři žádají za peníze," říkal před časem tvůrce úspěchů mladé slečny Jiří Hřebec. Teď už se bude týmu české tenistky hospodařit mnohem lépe.

Markéta Vondroušová po postupu do semifinále v Paříži.

Vondroušová si od začátku kariéry vydělala zhruba 35 milionů korun, za účast mezi posledními čtyřmi má jistých zhruba dalších 15 milionů korun. Jen pro zajímavost. Kdyby celý turnaj vyhrála, přijde si zhruba na 58 milionů korun.

Raketový posun na žebříčku

A pojďme dál. Svěřenkyně Jana Hernycha a Jiřího Hřebce má už nyní téměř jistý postup na žebříčku na životní 20. místo, což je posun o 18 pozic!

V případě triumfu na Roland Garros by atakovala desátou příčku, mimo jiné by se dostala před Serenu Williamsovou.

„Teďka už to může být asi jakkoliv. Zůstaneme čtyři, které jsou nejlepší z turnaje. Tak se uvidí, jak to která zvládne," věří obdivovatelka Rogera Federera.

Talentovaná česká tenistka Markéta Vondroušová.

Šest Češek na Turnaj mistryň?

A znovu - rankingové pořadí. V žebříčku zohledňujícím jen výsledky letošní sezony, který je klíčový pro závěrečný Turnaj mistryň pro nejlepších osm hráček, je Vondroušová na devátém místě s minimální ztrátou na osmou příčku, kterou drží právě její páteční soupeřka.

Markéta Vondroušová v akci na French Open

V případě triumfu v Paříži by byla na druhém místě a žebříček by ukazoval unikátní situaci, kdy by první tři místa držely tři Češky v pořadí Kvitová, Vondroušová, Plíšková. Do dvouher by tak na posledním turnaji roku nastoupilo hned trio hráček se zkratkou CZE za jménem.

A zajímavost na závěr. Ve čtyřhře by si závěrečný podnik sezony zahrála další trojice Češek - Strýcová, Krejčíková a Siniaková, čínský Šen-čen, kde se Turnaj mistryň odehraje, by tak viděl hned půltucet českých hráček.