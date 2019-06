To byla jízda! Bitvu titánů na French Open ovládl antukový král

Jedna z největších tenisových rivalit v historii napsala další kapitolu. Rafael Nadal měl na pařížské antuce jasně navrch a nad svým věčným rivalem nyní vede 24:15.

Španěl potvrdil, že je na French Open jako doma. Ne nadarmo se mu přezdívá antukový král. V Paříži nad Federerm vyhrál i šestý zápas a tentokrát dokonce neztratil ani set.

Vstup do zápasu měl skvělý Nadal, jenž vedl rychle 3:0. Pak sice švýcarský sympaťák vzdal Nadalovi servis a snížil na 2:3, jenže když vzápětí ztratil své podání, antukový král brzy získal první sadu v poměru 6:3.

Ve druhém seti začal pro změnu lépe Federer, když se dostal do vedení 2:0, ale i v tomto případě se Nadal okamžitě postavil osudu a vyrovnal. Klíčovým momentem této fáze duelu byla devátá hra, kdy Španěl prorazil soupeřův servis a uchvátil i druhý set.

Fanoušci se těšili na napínavou bitvu, jenže na antuce vládl zcela jasně Španěl. Rival sice v závěrečném setu vedl 1:0, ale pak Nadal uhrál pět her v řadě a dal jasně najevo, že se na kurtu nehodlá dlouho zdržovat. Sadu také ovládl 6:2 a mohl slavit.

Nadal vs. Federer na French Open ROK FÁZE VÍTĚZ VÝSLEDEK 2005 semifinále Nadal 6:3, 4:6, 6:4, 6:3 2006 finále Nadal 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 2007 finále Nadal 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2008 finále Nadal 6:1, 6:3, 6:0 2011 finále Nadal 7:5, 7:6, 5:7, 6:1

Bláznivý zápas pro Bartyovou

Neskutečný zápas o postup do finále French Open se odehrál mezi Australankou Ashleigh Bartyovou a americkou hvězdičkou Amandou Anisimovovou. Sedmnáctiletá tenistka otočila první set ze stavu 0:5, následně nevyužila vedení 1:0 na sety a 3:0 a do finále tak postoupila po výsledku 6:7, 6:3 a 6:3 její soupeřka. Bartyová se v sobotu utká v boji o titul s Markétou Vondroušovou.

Drtivý vstup do utkání měla v semifinálovém klání mezi Ashleigh Bartyovou a Amandou Anisimovovou australská tenistka, které po deseti minutách vedla už 4:0. Nervózně působící sedmnáctiletá Američanka v úvodních čtyřech hrách uhrála na svou soupeřku jediný fiftýn.

Amanda Anisimovová těžko hledala na svou soupeřku zbraň

Michel Euler, ČTK/AP

Prvního gamu se přemožitelka Halepové dočkala až za stavu 0:5. Získaná hra však mladou tenistku s ruskými předky nakopla, následně dvakrát prolomila zkušenější soupeřce servis a prakticky ztracený set dovedla do stavu 5:5.

A to nebylo vše. Anisimovová vzala Australance i třetí game na podání v řadě a šla do vedení 6:5. Až pak se Bartyová z šoku oklepala, po šesti gamech si připsala vítěznou hru a o osudu první sady tak musel rozhodnout tiebreak. Senzační obrat však dovedla Američanka do vítězného konce. Zkrácenou hru ovládla 7:4 a po 47 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Asleigh Bartyová v prvním setu jasně dominovala

Michel Euler, ČTK/AP

Obrat ve druhém setu

A rozjetá Anisimovová šokovanou soupeřku masírovala i v úvodu druhého setu, když se rychle dostala do vedení 3:0. Neskutečný zápas však teprve gradoval. Osmá hráčka světa se vzpamatovala, šesti gamy v řadě sadu zcela otočila a po 1 hodině a 15 minutách tak bylo vyrovnáno na 1:1.

V rozhodující sadě přišla jako první o servis Bartyová, když prohrávala 1:2. Následně však dvakrát prolomila podání soupeřky, skóre otočila na 5:2 a finále si již ujít nenechala. Sadu vyhrála 6:3 v a sobotním finále se utká o titul s Markétou Vondroušovou.

Mix má stejné vítěze

Tchajwanská tenistka Čchan Jüng-žan a Chorvat Ivan Dodig obhájili na Roland Garros titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále stejně jako loni porazili kanadsko-chorvatský pár Gabriela Dabrowská, Mate Pavič.

Zatímco minulý rok uspěli Čchan Jüng-žan s Dodigem až v rozhodujícím super tie-breaku, dnešní finále na pařížské antuce vyhráli 6:1 a 7:5.

Vedle společných mixových titulů mají oba po jednom grandslamovém triumfu ve čtyřhře. Čchan Jüng-žan ovládla US Open 2017 se Švýcarkou Martinou Hingisovou, Dodig vyhrál v roce 2015 Roland Garros s Brazilcem Marcelem Melem.