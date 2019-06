Bývalý kouč Vondroušové: Jsem nadšený, Markéta nikdy nic nezabalí

Perfektním zkrácením za síť proměnila tenistka Markéta Vondroušová mečbol a postoupila do finále Roland Garros. Trenér Jan Fuchs se v tu chvíli mohl doma u televizní obrazovky dmout pýchou, právě on totiž na kurtech v Kynšperku nad Ohří učil rodačku ze Sokolova "kraťasy" vybírat i hrát.

"Jsem nadšený," řekl sedmapadesátiletý kouč v telefonickém rozhovoru ČTK krátce po výhře Vondroušové v semifinále v Paříži nad Britkou Johannou Kontaovou, díky čemuž si v devatenácti letech zahraje první grandslamové finále.

Do zápasu přitom Vondroušová vstoupila nervózně. V první hře udělala dvě dvojchyby a game soupeřce víceméně věnovala. "V úvodu bylo vidět, že jde trošku o něco. Ruka se jí trošku dost klepala, to bylo vidět," uvedl Fuchs.

Markéta Vondroušová je ve finále French Open.

Michel Euler, ČTK/AP

Zůstával ale klidný. Vondroušovou vedl od deseti do patnácti let a ví, jaké má v sobě hráčka odhodlání. "Ona to naštěstí, holka, nikdy nezabalí. To je její ohromná výhoda. Když prohrává, bojuje, i kdyby tam měla nechat duši," řekl.

Bojovnost na prvním místě

V obou sadách levou rukou hrající Vondroušová jeho slova naplnila. Prohrávala vždy 3:5, ale nedovolila soupeřce sady dopodávat. V prvním setu odvrátila i tři setboly a vypadala u toho klidně. "Ale uvnitř to v ní vře," věděl moc dobře Fuchs.

Well that's one way to seal a set...



Vondrousova with an amazing lob to inch her way closer to a maiden Grand Slam final...



🎾 https://t.co/b7rnoarzwc#RG19 pic.twitter.com/nR5n389PYC — Roland-Garros (@rolandgarros) 7. června 2019

Znovu si pomáhala zkrácením za síť, ale ten nejlepší "kraťas" si nechala na mečbol. Britka sice po míči vystartovala, ale hned zjistila, že nemá šanci. "To je ono. Ona si to na tréninku prožila," poukázal Fuchs na to, že nejdříve Vondroušovou učil, jak míče za síť vybírat. "A vidíte, nepanikaří, neblázní a ví, co má udělat. To je paráda."

Podle Fuchse se Vondroušová vybíráním "kraťasů" zocelila v předvídavosti. Teprve posléze je do vyčerpání pilovala sama. "Aby je dostala do krve a věřila si na ně. Musela si to protrpět a na mě někdy volala, že se na to vykašle, ale já ji nešetřil," smál se a dodal, že se vždy snažil Vondroušovou naučit pestrou hru a ne jen dávat rány.

Markéta Vondroušová slaví postup do finále French Open

Jean-Francois Badias, ČTK/AP

Finále? Dočkáme se pestrého tenisu

V sobotním finále se Vondroušová utká s Ashleigh Bartyovou. Fuchs si duel proti Australance přál. "Obě mají úžasnou techniku úderů. Až holky ze sebe setřesou nervozitu, konečně se dočkáme pestrého dámského tenisu," těší se.

Vondroušová se díky postupu do boje o titul na Roland Garros posune poprvé v kariéře do světové dvacítky. Ta se s jejím jménem spojovala už předloni, kdy v sedmnácti vyhrála poprvé turnaj WTA Tour.

Markéta Vondroušová zažívá pohádkou cestu letošním French Open

Jean-Francois Badias, ČTK/AP

"Pak ji přibrzdilo zranění, ale s jejím stylem hry a úrovní na to má. Teď bude důležité, aby se křivka výkonů jen lehce vlnila. Nemusí hrát finále pořád, ale do čtyř (semifinále) může chodit," mínil Fuchs.

Trenéra těší ještě jiná věc. Vondroušová nezapomíná, kde položila jeden ze základů své zatím úspěšné kariéry. Jsou s Fuchsem pořád v kontaktu a ráda také přijde a zahraje si s jeho současnými svěřenkyněmi. "Ty jsou hotový a navíc mají srovnání. Je to pro ně povzbuzení. Maky je v tomhle opravdu skvělá," konstatoval Fuchs.