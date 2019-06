V Prostějově jsou ve finále Balázs s Andújarem

Maďar do semifinále vstoupil parádně. Rvát se o postup musel až ve druhém setu. „Měl jsem opravdu výborný začátek, hrál jsem agresivně do kurtu a dokázal jsem využít své šance, takže první set proběhl v pohodě. Hned v úvodním gamu druhého setu jsem mohl vzít soupeři servis, ale nepodařilo se, a následně jsem ztratil svůj. Následovaly dlouhé výměny a dlouhé gamy. Musel jsem bojovat o každý míč," přiznal Balazs.

Snadnou cestu do finále neměl ani Andujar, byť Nor Ruud nedokázal navázat na výkony, které dosud v Prostějově předváděl. „Odehrál jsem vynikající zápas. Oba jsme hráli velmi dobře, byla to velká bitva. Ve druhém setu soupeř vedl dva nula a čtyřicet nula při svém podání, já jsem to však dokázal otočit, což výrazně ovlivnilo následující průběh. Pak jsem mu ještě dokázal sebral servis a na konci jsem byl ten šťastnější," radoval se Španěl.

Finálového soupeře příliš neřešil. „Na tomto turnaji není lehkých soupeřů. Attila je vynikající tenista, hraje vyrovnaně a agresivně od základní čáry, balony posílá hluboko do kurtu. Navíc má výborný servis s kikem, takže to s ním nebude snadné," řekl 93. hráč světového žebříčku.

V podobném duchu hovořil i Balazs. „Zítra budu určitě muset předvést svůj nejlepší tenis. Nemám ale co ztratit a budu si užívat každou minutu na kurtu. Moc se mi tu líbí, připomíná mi to tady Budapešť, ze které pocházím. Přijeli jsme autem, nemáme to daleko, ubytování je přímo v areálu, takže se nemusíme nikam přesouvat. Super," pochvaloval si maďarský tenista.

Tenisový challenger Moneta Czech Open v Prostějově (antuka, dotace 92 040 eur): Dvouhra - semifinále: Andújar (3-Šp.) - Ruud (1-Nor.) 6:2, 6:4 Balázs (11-Maď.) - Torebko (Něm.) 6:1, 6:4

Petr Marek, Sport.cz, Právo