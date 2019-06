Předvedla silné nervy, chválí Vondroušovou její kouč

"Nezačala dobře. Ale dokázala se z toho dostat, uvolnila se na kurtu a vybojovala první set z toho setbolu. Opravdu potom předvedla silné nervy," chválil Hernych svou svěřenkyni. Vondroušová za stavu 3:5 při svém podání odvracela tři setboly, načež úvodní sadu vyhrála 7:5. Ze stavu 3:5 se proti šestadvacáté nasazené Kontaové dostala i ve druhé sadě, kterou získala v tie-breaku.

Hernych v lóži při nepovedeném vstupu do utkání nepanikařil. "Ty zápasy tak jsou. Člověk už Markétu zná, pozná, kdy je víc, kdy je míň v pohodě. Zápas je dlouhý. Začátek nebyl příjemný, ale nebylo to tak, že bych si říkal, že to dneska nepůjde," vyprávěl.

Markéta Vondroušová slaví postup do finále French Open

Jean-Francois Badias, ČTK/AP

Než začal s Vondroušovou před necelým rokem spolupracovat, neplánoval trénovat ženu, i když už nějaké trenérské zkušenosti měl. "Dostal jsem tu nabídku od Markéty, nějak jsme se potkali a dohodli jsme se. To byl hlavní impulz," řekl.

Nabídka od Vondroušové byla logická. Na Štvanici se o ni staral Jiří Hřebec, který Hernycha v dobách jeho aktivní kariéry vedl. Osmašedesátiletý Hřebec ale s Vondroušovou nejezdil po turnajích, takže česká tenisová naděje hledala kouče, který by ji doprovázel. A volba padla na devětatřicetiletého Hernycha.

Loni se Vondroušová potýkala se zdravotními problémy. Podle Hernycha jí to ale mohlo paradoxně prospět, protože po této zkušenosti postupně rozšiřuje tým. "Spojila se s fyzioterapeutem Martinem Janouškem, který by se o ni měl starat, s Michalem Vágnerem dělají skvělou práci, co se týče jejího zdraví, takže v tomto ohledu to mohlo být pro její další růst i trošičku přínosné," řekl kouč.

Johanna Kontaová gratuluje Markétě Vondroušové k postupu

Christophe Ena, ČTK/AP

Rodačka ze Sokolova je fit a naplno ukazuje svůj um v Paříži. A z Hernycha je najednou trenér (zatím) grandslamové finalistky. "To by mě nenapadlo, ale je pravda, že jsem to moc neřešil. Nebyl to určitě můj sen, ale jsem rád za to, že se to stalo," poznamenal Hernych.

A chvíli před tím poznal, co tahle pozice obnáší. Před českými novináři totiž dával rozhovor i zahraničním médiím. "Je to pro mě nová věc. Ta mediální pozornost je obrovská. Samozřejmě se to přelévá i na ostatní v týmu nebo v rodině," řekl otec tří dětí.

Markéta Vondroušová v semifinálovém zápase s Kontaovou

Christophe Ena, ČTK/AP

Před semifinále měla Vondroušová kvůli propršené středě nečekaně dva dny volna. Finále bude hrát hned den po semifinále, takže nebude mít tolik prostoru cokoliv řešit. "Myslím, že je to docela dobré. Myslím, že Maky je na tom fyzicky dobře a to je to nejdůležitější," uvedl Hernych.

V cestě k trofeji má před sebou jeho svěřenkyně poslední překážku, třiadvacetiletou turnajovou osmičku Ashleigh Bartyovou z Austrálie. "Maky ji zná určitě dobře, když s ní dvakrát hrála. Bartyová je šikovná hráčka, která má letos skvělé výsledky. A jak je vidět, tak je ve skvělé formě," řekl trenér na adresu finálové soupeřky.