Finále Roland Garros očima experta: Hrát poprvé v životě na centrkurtu není sranda

O průběhu finále

„Vondroušová měla určitě navíc, mohla to trochu zdramatizovat. Nebylo to pro ni lehké, čekala od sebe víc, ale ono je to velké vypětí. To chce dát dědečkovi mobil, úplně se zavřít a mít klid. Na to ona není zvyklá. Bartyová hrála líp než v Miami, kde ve finále porazila Plíškovou. Podala výborný výkon, předvedla skvělé voleje, hrála rychle. Jistá šance byla ve druhém setu, kdyby to bylo třeba 5:5, tak možná... Ale neměla se čeho chytit."

O premiéře na centrkurtu

„To se můžete zeptat i Lendla a Navrátilové, že je velice těžké hrát tam poprvé. Vondroušová navíc byla nachystaná na třetí odpoledne a do toho se tam mastili ti dva šílenci Thiem s Djokovičem, tak se to celé zdrželo, a to byl pro ni problém. Barty je mnohem zkušenější. Sice hrála taky první grandslamové finále v singlu, ale už si zkusila finále na všech grandslamech v deblu. Na tom centrkurtu to zná. A to je rozdíl."

O posledním českém triumfu na French Open

"Už je to 38 let, co jsem tam byl s Hankou Mandlíkovou. Teď se sice píše, jak ve finále tehdy porazila Němku Hanikaovou, ale ona hlavně v semifinále vyřadila Evertovou. To už na tom centrkurtu ale nastoupila při grandslamu podesáté, nebo popatnácté...Vondroušová tyhle zkušenosti musí ještě nabrat."

O herním stylu

„Hraje nejen srdcem, ale i hlavou, má to promyšlené. Má velmi dobré nervy, je ctižádostivá, odolná psychicky, ale ty soupeřky příliš pustí do hry. Hraje na jistotu a pomalu. Údery má výborně založené. Servis krásně provedený, jenže zatím postrádá větší průraznost, ve finále si ho vyhrála asi jen třikrát. Nejlepší má stopbal, což je v ženském tenise fantazie, musí ale umět tu hru zrychlit, aby tam bylo víc winnerů. Když na ni tlačí Halepová, která nejde dopředu a nezahraje volej, tak to krásně předvídá. A jak ten mač začne být těsný, tak ona to přebojuje. Všichni víme, že je i skvělá deblistka, umí voleje, v singlu to zatím nemá jak prodat, protože se k síti dostane málokdy."

Markéta Vondroušová po porážce ve finále French Open

sntv

O srovnání s Kvitovou

„To jsou úplné kontrasty. Kvitová je závislá na poměru vítězných úderů a nevynucených chyb. Kdežto Vondroušová, když se soustředí, tak chyby prakticky nedělá. Ale zase je víc závislá na tom, jak zahraje ta druhá."

O výhledu do budoucna

„Možná je to takhle lepší, protože vždycky hrozí nebezpečí, co se stalo Ostapenkové, která před dvěma lety vyhrála French Open a teď se pohybuje někde kolem 40. místa. Když ta hráčka ještě není připravená a senzačně vyhraje něco velkého, tak jí to může ublížit. Vondroušová ale bude ve dvacítce a je dalším příkladem fantastické síly českého ženského tenisu. Ve chvíli, kdy se začínají prosazovat juniorky jako Andreescuová, nebo Anisimovová, tak je dobře, že tam máme taky tak nadanou hráčku. Postoupit do finále grandslamu bez ztráty setu je fantastická práce."

O trenérském týmu

„Skvělou práci už udělali v Sokolově a výborně se o ni starají i teď v Praze. Hernych je velmi inteligentní kluk a Jirka Hřebec má na ni dobrý vliv. Je to i úspěch těch lidí okolo. Na Štvanici se připravuje taky Karolína Muchová, vychovali tam sestry Plíškovy, takže to je pro ně super vizitka. "