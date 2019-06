Vondroušová: Ve finále jsem neměla šanci, ale byl to skvělý turnaj

"Teď je to takový, že to je na hraně," snažila se Vondroušová vystihnout své pocity. Bartyová ji ve finále přehrála. "Myslím, že prostě byla příliš dobrá. Odehrála skvělý zápas. Myslím, že mi dneska prostě dala lekci," uznala Češka.

Hned po finále jí ale chodily povzbuzující zprávy od lidí. "Píšou, že to je obrovský úspěch. Mně to ještě moc nedochází celkově. I když to dneska nevyšlo, tak celkově jsem zahrála super zápasy. Myslím, že ona dneska zahrála fakt dobře, já jsem ani neměla moc co hrát. Nemám si co vyčítat, protože jsem fakt neměla dneska moc šanci," doplnila.

Vážila si toho, jak si při šesti výhrách na cestě do finále počínala. "Bojovala jsem, i když jsem v těch zápasech byla hodně dole, to bylo super. A vyhrála jsem vlastně všechno ve dvou, až teda na dnešek. Celkově to tady bylo úplně skvělé a hrozně jsem si to užívala. Dneska přijelo i hodně lidí z domova, byla tady máma s tátou, takže určitě je skvělé, že mě mohli vidět hrát na tomto kurtu finále. I když jsem nevyhrála, tak je to určitě super, že tady mohli být," pochvalovala si.

Duel s Bartyovou jí ale rovněž ukázal, kde má rezervy. "Je tam spousta věcí, na kterých musím pracovat. I dneska bylo vidět, ona mnohem líp servírovala, dělala body ze servisu. Celkově musím hrát agresivněji. Dneska to teda moc nešlo, protože ona mě hned hnala a pak jsem stála hrozně daleko, takže z toho to nešlo. Ale určitě se bude pracovat na všem," přemítala.

Ashleigh Bartyová (vpravo) s trofejí Suzanne Lenglenové pro vítězku tenisového French Open, vedle ní poražená finalistka Markéta Vondroušová.

Michel Euler, ČTK/AP

Až při rozehrávce se poprvé postavila na centrální kurt Philippa Chatriera, na kterém se dnes proháněl nepříjemný vítr. Finále začalo se zhruba devadesátiminutovým zpožděním, protože se protáhla předchozí dohrávka mužského semifinále mezi Dominicem Thiemem a Novakem Djokovičem. "Když se blížil čas jít na kurt, tak jsem začínala být nervózní. Pak na tom kurtu jsem ani nebyla. Ona prostě začala hrozně dobře a já jsem se nemohla moc chytit," vyprávěla Vondroušová.

Bezprostředně po skončení finále si nedokázala představit, co se bude dít, až se v neděli vrátí domů jako novopečená grandslamová finalistka. "Tady jsem od toho taková odřízlá. Moc nevím, co se doma děje. Ale už jenom kolik lidí to sleduje a že se o mně doma všude psalo. Myslím, že to bude teďka docela mazec. Ale budeme se snažit to nějak ustát," uvažovala.

Markéta Vondroušová si schovává míčky před svým servisem.

Michel Euler, ČTK/AP

Odhlásila se z turnaje v Nottinghamu, kde měla už příští týden zahájit travnatou sezonu. Bude zvažovat, jestli před Wimbledonem vyrazí už do Birminghamu, nebo až do Eastbourne. "Uvidí se, jak se vrátím domů, v jakém budu stavu a co se tam hlavně bude dít," poznamenala.

Hlavním cílem jejího týmu je, aby sezonu dohrála zdravá. "Abych s tím zápřahem, co teď mám, to nějak ustála, protože jsem tu sezonu ještě nedohrála ani jednu. Teď to vypadá dost nadějně, ale může se stát cokoliv. Teď je tráva a uvidí se. Ale to zdraví je fakt nejdůležitější," dodala Vondroušová.