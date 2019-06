Vondroušové blahopřáli tenisové kolegyně, jedna gratulace ji ale překvapila. Kdo jí napsal?

Markéta Vondroušová po sobotním finále French Open, v němž podlehla Ashleig Bartyové 1:6 a 3:6, dorazila do Prahy. V neděli odpoledne již odpovídala českým novinářům na tiskové konferenci. Jak jí zní, když se ve spojením s jejím jménem zmíní, že je finalistkou Roland Garros? „Docela divně... Je to určitě super, kdyby to někdo řekl před turnajem, tak bych byla nadšená. I když to včera nevyšlo, tak je to pořád skvělý úspěch a jsem hrozně šťastná," uvedla 19letá tenistka.