Start nové sezóny bez hvězd. Tenisté musí návraty na kurty odložit

Novak Djokovič, Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nišikori, ti všichni letošní sezónu ukončili předčasně kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům. Všichni také doufali, že se stihnou zotavit a připravit na exhibiční turnaje, které se pravidelně konají na konci roku.

Stihl to však nejspíš jen jediný, a to Novak Djokovič. Třicetiletého Srba trápil bolavý loket a po Wimbledonu začal s léčbou. Nyní už polyká tréninkové dávky a od 28. prosince by měl být největší hvězdou exhibice v Abú Zabí. Z té se už před pár dny odhlásila jiná tenisová esa. Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka a Milos Raonic.

Jednatřicetiletý Nadal měl problémy s kolenem už ke konci sezóny, nyní se bolesti zhoršily a španělský tenista se rozhodl svou oblíbenou exhibici vynechat. „Je mi to velice líto a jsem z toho zklamaný, že musím oznámit, že na letošním Mubadala World Tennis Championship budu chybět. Rok 2017 byl velmi náročný a nyní musím upravit svůj kalendář, abych byl připravený na ten nadcházející,“ vysvětlovala světová jednička na webu express.co.uk. V ohrožení je i jeho start na turnaji v Brisbane, který se uskuteční hned první lednový týden.

Exhibice v Abú Zabí ale kromě vítěze šestnácti grandslamů přišla i o další hvězdy. Stanislas Wawrinka hrál letos naposledy ve Wimbledonu, poté podstoupil operaci kolene a podle jeho slov to stále není ono. Dvaatřicetiletý Švýcar doufá, že se stihne připravit do 15. ledna, kdy začne Australian Open.

Omluvenku poslal i Milos Raonic. Toho v průběhu sezóny trápilo zápěstí a později pak i lýtko. „Jsem smutný, že si zde nebudu moci zahrát před skvělými fanoušky, ale musím být opatrný a dát ještě svému tělu čas,“ uvedl sedmadvacetiletý Kanaďan. Z turnaje v Brisbane se už odhlásil Kei Nišikori. Stejně starý Japonec hrál naposledy v létě a od té doby léčil bolavé zápěstí.

Otazník visí i nad Andym Murraym. Třicetiletý Brit vynechal kvůli problémům s kyčlí už US Open. Podle britských médií měla bývalá světová jednička už odcestovat do Austrálie, avšak stále k tomu nedošlo.

Na marodce jsou i tenistky. Z Brisbane se odhlásila kvůli potížím s kolenem vítězka letošního US Open Sloane Stephensová a Australian Open musí kvůli operovanému zápěstí vynechat Světlana Kuzněcovová.