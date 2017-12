Bývalá světová jednička Hewitt se vrací na kurty, ale jen na skok

V polovině ledna by pak měl Hewitt hrát na Australian Open v páru s jiným krajanem Samem Grothem.

„Bude to legrace a o tom Australian Open je. Chci si to užít. Ale nehodláme se jen zúčastnit, půjdeme do toho naplno," řekl listu Herald Sun australský daviscupový kapitán a vítěz dvou grandslamových turnajů ve dvouhře.

Na Australian Open se šestatřicetiletý Hewitt objeví po roční odmlce. Loni při své rozlučce v Melbourne vyhrál s Grothem dva zápasy. Pak si Hewitt v roce 2016 zahrál čtyřhru ještě v Davis Cupu a ve Wimbledonu.