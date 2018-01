Kristýna Plíšková vyřídila grandslamovou vítězku. Uspěla i Strýcová. Berdych začal šokem

V první sadě měla v úvodu česká hráčka zápas pod kontrolou. Vzala soupeřce dvakrát podání a vedla 4:1. I když vzápětí sama ztratila servis, set nakonec v desáté hře získala.

I druhé dějství se lépe vyvíjelo pro Strýcovou, která v sedmé hře vzala Italce servis a následně uhájila ten svůj, což znamenalo vedení 5:3. I zde však přišla komplikace v podobě ztraceného podání. Set pak dospěl do zkrácené hry, kde byla úspěšnější Erraniová.

Třetí set byl plný ztracených podání. Česká bojovnice si neudržela servis třikrát, Italce však prolomila podání čtyřikrát, naposledy v desáté hře. Ta byla rozhodující. Strýcová ji vyhrála aniž by soupeřce dovolila uhrát fiftýn a mohla slavit.

O postup do čtvrtfinále, které Strýcová v Aucklandu z loňska obhajuje, si zahraje proti Švédce Johanně Larssonové.

Kristýna Plíšková vlétla do zápasu s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou v čínském Šen-čenu jako uragán a rychle vedla 5:0. Pak sice vítězka loňského French Open uhrála servis, ale set následně po 39 minutách ztratila.

Druhý set byl vyrovnanější, byť se hrál jen o dvě minuty déle. Do stavu 4:4 obě hráčky dvakrát ztratily podání. Jako klíčová se ukázala devátá hra, kdy Kristýna Plíšková prolomila znovu servis soupeřky a šla do vedení 5:4. Při vlastním podání pak již dovedla zápas do vítězného konce.

"Ve druhém setu jsem cítila trochu nervozitu, ale fungoval mi servis. Je fajn vyhrát první zápas sezóny, navíc proti hráčce světové desítky," řekla česká tenistka po utkání, v němž zaznamenala dvanáct es. "Mým cílem je, stejně jako loni, dostat se do dvacítky. Snad to letos vyjde," dodala Plíšková. Ve 2. kole ji čeká Rumunka Ana Bogdanová.

I Hlaváčková začala vítězně - v deblu

Andrea Sestini Hlaváčková s novou deblovou parťačkou Čchan Jüng-žan zahájily spolupráci vítězně. Na turnaji v Brisbane bez problémů postoupily do čtvrtfinále. Ve dvouhře dohrála už ve druhém kole nasazená jednička - Garbiňe Muguruzaová, kterou ve třetím setu duelu s Aleksandrou Kruničovou zastavily křeče do lýtka a musela vzdát. "Netrpím na to, takže mě to překvapilo. Je to smůla," kroutila hlavou zaskočená španělská tenistka.

Sestini Hlaváčková zakončila minulou sezónu triumfem na Turnaji mistryň ve čtyřhře a pak se dohodla na spolupráci s Čchan Jüng-žan. Roli favoritek v Brisbane potvrdily vítězstvím 6:3, 6:0 nad nizozemsko-ruským párem Michaella Krajiceková, Alla Kudrjavcevová.

Berdych nečekaně padl

Tomáš Berdych zahájil tenisovou sezónu na okruhu ATP porážkou. Na turnaji v Dauhá, kde v předchozích třech letech hrál vždy minimálně semifinále, podlehl třetí nasazený Čech Janu-Lennardu Struffovi z Německa za dvě hodiny a jedenáct minut 4:6, 6:1, 6:7.

Dvaatřicetiletý Berdych, kterému momentálně patří v žebříčku 19. místo, vstoupil do utkání ztrátou podání a manko už v úvodním setu nesmazal. Ve druhé sadě ale o pět let mladšímu soupeři šanci k brejku nenabídl a po půlhodině vyrovnal.

V rozhodujícím setu přišel Berdych jako první o servis a prohrával 2:4, dokázal ale okamžitě zareagovat a vynutil si tie break. V něm Němec, který v pořadí ATP figuruje na začátku druhé padesátky, proměnil druhý mečbol a bilanci vzájemných zápasů vyrovnal na 1:1.

Auckland, ženy (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů) Dvouhra - 1. kolo Strýcová (3-ČR) - Erraniová (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 A. Radwaňská (4-Pol.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 4:6, 6:2 Vickeryová (USA) - Davisová (5-USA) 6:1, 6:2 Bonaventureová (Belg.) - Putincevová (6-Kaz.) 6:3, 6:3 Lepchenková (USA) - Barthelová (7-Něm.) 6:2, 6:2 Keninová (USA) - Fettová (Chorv.) 6:4, 6:4 Cepedeová (Par.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:3 Larssonová (Švéd.) - Naraová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:3 Townsendová - McHaleová (obě USA) 1:6, 6:4, 6:4 Hercogová (Slovin.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 7:5 Wozniacká (1-Dán.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:0 Kužmová (SR) - Lewisová (N. Zél.) 6:4, 6:3 Čtyřhra - 1. kolo Erraniová, Schoofsová (It./Niz.) - Štefková, Muhammadová (ČR/USA) 6:4, 6:2

Šen-čen, ženy (tvrdý povrch, dotace 627 000 USD) Dvouhra - 1. kolo Kristýna Plíšková (ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:1, 6:4 Bogdanová (Rum.) - Giorgiová (It.) 6:4, 6:2 Dvouhra - 2. kolo Dijasová (Kaz.) - Čang Šuaj (3-Čína) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4 Sabalenková (Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6:1, 6:0 Babosová (8-Maď.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:1, Šarapovová (Rus.) - Riskeová (USA) 4:6, 6:3, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Koviničová, Rodinová (Č. Hora/Rus.) 6:2, 6:2.

Brisbane, muži (tvrdý povrch, dotace 528 910 dolarů) Dvouhra - 1. kolo Čong Hjon (Korea) - Müller (5-Luc.) 6:3, 7:6 (7:1) Edmund (Brit.) - Shapovalov (Kan.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4 Mmoh (USA) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:4 Istomin (Uzb.) - Džumhur (7-Bos.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 Millman (Austr.) - Polansky (Kan.) 7:6 (7:4), 6:0 Brisbane, ženy (tvrdý povrch, dotace milión dolarů) Dvouhra - 2. kolo Kruničová (Srb.) - Muguruzaová (1-Šp.) 5:7, 7:6 (7:3), 1:2 skreč Sevastovová (7-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:1 Cornetová (Fr.) - Lučičová-Baroniová (Chorv.) 6:1, 7:5 Kontaová (5-Brit.) - Tomljanovičová (Chorv.) 4:6, 6:1, 6:4 Čtyřhra - 1. kolo Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Krajiceková, Kudrjavcevová (Niz./Rus.) 6:3, 6:0.

Puné, muži (tvrdý povrch, dotace 561 345 dolarů) Dvouhra - 1. kolo Ivaška (Běl.) - Nagal (Indie) 6:3, 6:3 Haase (5-Niz.) - Kavčič (Slovin.) 7:6 (8:6), 7:5 Djere (Srb.) - Copil (Rum.) 5:7, 6:4, 7:5 Bhambri - Kadhe (oba Indie) 6:3, 6:4 Monteiro (Braz.) - Bemelmans (Belg.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (10:8). Čtyřhra - 1. kolo Jebavý, Veselý (ČR) - Albot, Sandgren (Mold./USA) 6:4, 6:3.