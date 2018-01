Rivalka Plíškové zkolabovala. Světová dvojka se skácela k zemi a v bolestech opouštěla kurt

Španělka, která v září vystřídala na světovém trůnu Karolínu Plíškovou, se na začátku třetího setu úvodního kola proti Srbce Aleksandře Kruničové v křečích skácela k zemi a neměla daleko k slzám.

S dopomocí pak odkulhala na lavičku a duel 5:7, 7:6 (7:3), 1:2 z pohledu Srbky vzdala.

Bylo to horší a horší

„Cítila jsem problém už ve druhé sadě, kdy jsem vedla 2:0. Začala jsem cítit křeče v lýtkách. Pokračovala jsem ale dál a doufala, že to odezní, bylo to ale horší a horší. Pak mě chytaly křeče skoro do celého těla," vysvětlovala Muguruzaová.

„Nemohla jsem tomu uvěřit. Nevím, co k tomu říct. Je to škoda, protože sem vždy přijíždím velmi natěšená, je to první turnaj sezóny. Smůla, no," posteskla si.

„Přitom křeče mám velmi zřídka. Co si pamatuju, tak naposledy asi na Australian Open. Možná je to tím horkem, těžko říct," dodala.

Kruničová, která na posledním US Open šokovala v prvním kole vyřazením Jo Kontaové, si tak připsala další cenný skalp. Ale bezprostředně po vítězství se moc neradovala.

„Nejsem šťastná z toho, co se dnes stalo. Chci Garbiňe popřát brzký návrat. Doufám, že se do nejbližšího grandslamu dá do pořádku," povzbudila soupeřku.