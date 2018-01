Tenistka Siniaková na titul nedosáhla, světové jedničce sebrala alespoň set

Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková prohrála ve finále tenisového turnaje v čínském Šen-čenu se světovou jedničkou Simonou Halepovou z Rumunska 1:6, 6:2, 0:6 za hodinu a dvanáct minut. Duel se kvůli dešti uskutečnil v hale. Hodně opožděný program v Aucklandu bohužel nepřinesl postup do semifinále Barboře Strýcové, ta překvapivě podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:0, 2:6, 2:6.

V prvním setu Siniaková, která v semifinále vyřadila věhlasnou Rusku Marii Šarapovovou, vyrovnala na 1:1, ale pak prohrála pět her za sebou. Ve druhém setu šla naopak první do brejku, o který vzápětí přišla, ale od stavu 3:2 získala další tři gamy.

Rozhodujícímu dějství vládla Halepová, která české tenistce povolila jen šest fiftýnů a nadělila jí "kanára". Rumunka se tak stala první jedničkou žebříčku, která vyhrála turnaj, od triumfu Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2016.

"Od té doby, co jsem jedničkou, tak se všechno změnilo. Přijdu do restaurace a majitelé za mě platí účty," smála se Halepová v týdnu. Výsledkem v Šen-čenu má post jedničky jistý do grandslamového Australian Open.

Siniaková i po prohře ve finále začala sezonu výtečně. Jelikož ale neobhájila titul, přijde o body a v žebříčku klesne na konec šedesátky.

Propršený Auckland Strýcové postup nepřinesl



Po propršených dnech v metropoli Nového Zélandu následovaly čtvrtfinálové a semifinálové zápasy velmi rychle po sobě a tak právě už i v Aucklandu je známé finálové složení. Do boje o titul se dostaly dvě nejvýše nasazené hráčky. Dánka Caroline Wozniacká, která úspěšně zvládla americký dvojboj Keninová, Vickeryová a také Němka Görgesová, ta porazila nejprve Polonu Hercogovou, v semifinále pak přemožitelku Barbory Strýcové Sie Šu-wej 2:0 na sety.

Finálové utkání má v Brisbane za sebou turnajová trojka Elena Svitolinová z Ukrajiny. Jedna z komet loňské sezóny a přemožitelka Karolíny Plíškové ze semifinále se vůbec nepárala s Běloruskou Sasnovičovou a ve finále, které trvalo pouhých 67 minut, povolila soupeřce jen tři gemy a získala svůj celkově desátý titul na okruhu.

Velmi atraktivní souboj domácího bouřliváka Nicka Kyrgiose a vítěze nedávného Turnaje mistrů Grigora Dimitrova vyzněl na turnaji v Brisbane lépe pro domácího tenistu. Třetí nasazený Australan dokázal otočit duel po prohraném prvním setu a stejně jako předchozí dva duely v sezóně vyhrál ve třech setech. Ve finále se dvaadvcetiletý Kyrgios utká s Američanem Ryanem Harrisonem, který zdolal taktéž ve třech sadách australské překvapení turnaje Alexe De Minaura.

Tenisový turnaj žen v Šen-čenu v Číně (tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů): Dvouhra - finále: Halepová (1-Rum.) - Siniaková (6-ČR) 6:1, 2:6, 6:0.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Strýcová (3-ČR) 0:6, 6:2, 6:2, Wozniacká (1-Dán.) - Keninová (USA) 4:6, 6:2, 6:4, Görgesová (2-Něm.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 6:4, Vickeryová (USA) - A. Radwaňská (4-Pol.) 6:2, 6:2. Semifinále: Wozniacká - Vickeryová 6:4, 6:4 Görgesová - Sie Šu-wej 6:1, 6:4

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane v Austrálii (tvrdý povrch dotace 528.910 dolarů): Muži Dvouhra - semifinále: Kyrgios (3-Austr.) - Dimitrov (1-Bulh.) 3:6, 6:1, 6:4 R. Harrison (USA) - De Minaur (Austr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 Ženy Dvouhra - finále Svitolinová (3-Ukr.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:1.