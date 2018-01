Australian Open podle bookmakerů ovládne nesmrtelný Roger, mimořádnou šanci má i Plíšková

Dominance Rogera Federera je před prvním grandslamovým turnajem evidentní. Jeden z tipérů na jeho celkový triumf vsadil u Chance závratných 420 tisíc korun, což mu při kurzu 3,10 může vynést 1 302 000 korun.

Švýcarův kurz navíc jde stále dolů, 2,75 u Tipsportu a 2,85 u Fortuny.

Největší hrozbou pro Federera zůstávají jeho staří známí Rafael Nadal (okolo 5,5) a Novak Djokovič (okolo 7,5). Oba hráče nicméně v posledním období sužovaly zdravotní potíže a jejich aktuální forma bude s otazníkem. Srb má solidní podporu 25% sázkařů, zatímco Španělovi věří ani ne 10%.

„Z pohledu českého diváka bude jistě zajímavé sledovat, jak se Radkovi Štěpánkovi podařilo resuscitovat Djokoviče. Tenis u takových hráčů je hodně o hlavě a populární Štěpec je i mistr v zapojení emocí. Pokud se Srb na turnaji chytne a půjde daleko, třeba až do finále, tak se na divočinu v jeho lóži opravdu těším," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Při absenci Sereny má šanci dvacet dam...

Mezi ženami je favoritek mnoho. Dosáhnout na titul je schopná třeba i Petra Kvitová, i když v kurzu 27 by to bylo velké překvapení. Mezi velké favoritky naopak patří Karolína Plíšková (9). Podle bookmakerů může na titul pomýšlet klidně dvacítka hráček. Třeba úřadující vítězka turnaje mistryň Dánka Wozniacká má kurz 11, stejně tak Španělka Muguruzaová.

„Dámy musí mít opravdu velkou motivaci, včetně naší naděje Karolíny Plíškové. Na svůj velký úspěch na grandslamu stále čeká a dostává se do fáze, kdy už by měla mít dostatek zkušeností, aby dlouhý podnik zvládla. Může to být zase na pár let poslední šance, protože jak se z mateřské vrátí Serena, tak se opět budou všechny princezny divit, jak to kolem nich lítá," usmívá se Hanák.