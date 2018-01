Bautista vyhrál v Aucklandu podruhé, Kerberová má titul po 16 měsících

Argentinec na novozélandském turnaji také v minulosti triumfoval, nicméně do zápasu vstoupil velmi nervózně. Absolutně ho neposlouchal servis a v prvním dějství si ho nepodržel ani jednou. Jako noc a den, tak vypadaly hry při Del Potrově servisu oproti prvnímu setu. Nečelil jediné brejkové příležitosti devětadvacetiletého Bautisty a sám dokázal soupeřovo podání jednou prolomit.

I ve třetí sadě byl na kurtu o něco lepším hráčem, Španěl si však počíhal na svoji šanci a v jedenáctém gamu sebral vytáhlému Del Potrovi servis, sám pak i přes komplikace dokázal dopodávat set i zápas a prodloužil svoji sérii vítězných zápasů na tomto turnaji na deset.

"Neuvěřitelný zápas. Byl to boj. Nemohu uvěřit, že jsem hrál tak dobře. Cítil jsem se výborně. Juan Martín je velký borec a mně se proti němu povedlo odehrát poslední dva gamy úžasně," liboval si Bautista, který ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Veselého.

Del Potro si stěžoval, že se mu v parném počasí nehrálo dobře. "Roberto výborně začal, pohyboval se mnohem líp než já. Pak jsem se zlepšil, líp už jsem hrát nemohl, ale Roberto zvládl skvěle závěr zápasu. Já udělal pár chyb," řekl vítěz US Open 2009, který se poprvé od roku 2014 vrátí do světové desítky. "Je to dobrý začátek. Nečekal jsem, že hned na prvním turnaji v sezoně budu ve finále," dodal Del Potro.

Kerberová se po roce trápení dočkala titulu

Německá tenistka v letošní sezóně zatím neprohrála a po čtyřech vítězstvích na exhibičním Hopman cupu se dočkala turnajového vavřínu. V australském Sydney jí vůbec největší problémy způsobila hned v prvním kole Lucie Šafářová, kterou po obrovském boji a odvrácených mečbolech udolala.

Finále už mělo jasnější průběh, domácí naději Ashleigh Bartyovou zdolala za 73 minut, když si jen jednou za celý zápas ztratila podání a do prvního grandslamu sezóny vstoupí s úchvatnou bilancí devíti vítězství z úvodu roku. "Znovu hraju úžasně a cítím se skvěle. Těším se na zbytek roku," uvedla Kerberová po finále.

Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 561.345 dolarů): Dvouhra - finále: Bautista (5-Šp.) - Del Potro (2-Arg.) 6:1, 4:6, 7:5 Čtyřhra - finále: Marach, Pavič (1-Rak./Chorv.) - Mirnyj, Oswald (Běl./Rak.) 6:4, 5:7, 10:7