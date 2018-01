Překvapení! V Melbourne končí Williamsová, Cibulková i šampiónka US Open

Překvapením úvodního kola grandslamového Australian Open v Melbourne je vyřazení loňské finalistky Venus Williamsové z USA. Nasazená pětka podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 3:6 a 5:7. Skončila i Slovenka Dominika Cibulková. Finalistka turnaje z roku 2014 prohrála s Kaiou Kanepiovou z Estonska dvakrát 2:6. Loučí se rovněž Sloane Stephensová. Třináctá nasazená vítězka loňského US Open dokumentovala černý den amerických tenistek porážkou 6:2, 6:7 a 2:6 s Číňankou Čang Šuaj. Stephensová od triumfu v New Yorku ještě nevyhrála zápas!

V 1. kole Australian Open vypadla vítězka US Open 2017 Sloane Stephensová

Bývalá světová sedmička Belinda Bencicová pokračuje v návratu na výsluní. Švýcarskou tenistku v posledních dvou letech přibrzdila zranění, ale už na konci loňské sezóny vyhrála tři turnaje v řadě a svoji formu potvrdila i v 1. kole Australian Open, v kterém vyřadila Američanku Venus Williamsovou.

Dvacetiletá Bencicová, nyní 78. v pořadí WTA, porazila loňskou finalistku a letos pátou nasazenou Venus Williamsovou 6:3 a 7:5. "To bylo úžasné. Skvělý zápas, měl parádní úroveň," řekla Bencicová.

O 17 let starší soupeřce předtím podlehla čtyřikrát v řadě a nezískala ani set. "Přemýšlela jsem o těch zápasech. Hrála jsem je s příliš velkým respektem, s obavou a moc opatrně. Tentokrát jsem zkusila hrát úderněji," uvedla Bencicová.

Svůj plán v Melbourne naplnila. Výborně returnovala, nastřílela 32 vítězných úderů, udělala jen 12 nevynucených chyb a Američance vzala pětkrát podání. "Jsem opravdu nadšená. Využila jsem šance," pochvalovala si. "Bylo potřeba hrát chytře a na hraně možností. To vše jsem dělala."

Loni vypadla v 1. kole s mladší ze sester Williamsových

Pro Bencicovou to byla první výhra na grandslamu od US Open 2016. Loni vypadla v Melbourne v 1. kole se Serenou Williamsovou a další turnaje velké čtyřky vynechala po operaci zápěstí levé ruky. Na kurty se vrátila v září a v závěru sezóny vyhrála patnáct zápasů v řadě.

Další tři vítězství přidala letos na Hopmanově poháru, který s Rogerem Federerem vyhráli. "Jsem ráda, že po velmi velmi dlouhé době zase hraju. Už jsem se nemohla dočkat," řekla Bencicová, které v hledišti fandili i Federerovi rodiče.

Pro Venus Williamsovou byl návrat do Areny Roda Lavera hořký. Před rokem na stejném kurtu prohrála finále s mladší sestrou Serenou. Nyní se loučila po prvním utkání, které se od konce první sady dohrávalo pod zataženou střechou.

"Nehrála jsem tak špatně. Nevyhazovala jsem každý úder, ona prostě hrála dobře," uvedla sedminásobná grandslamová šampionka, která při osmnáctém startu na Australian Open vypadla počtvrté v 1. kole. Její vyřazení znamená, že po dvaceti letech chybí ve 2. kole turnaje jméno Williamsová. Serena titul neobhajuje, protože se po zářijovém porodu dcery ještě necítila dostatečně připravena.

Brzy budu zpátky, ujišťuje šampiónka

"Je to nepříjemná prohra, ale nejsem až tak smutná. Všechno je dobré. Budu v pořádku, nebojte. Brzy budu zpátky," ujišťovala čtyřiadvacetiletá Stephensová, jež od své senzační jízdy na US Open prohrála osmý zápas za sebou.

Duel s Čang Šuaj ale mohla Stephensová vyhrát. Ve druhém setu podávala za stavu 5:4 na vítězství, ale servis si neudržela. Tie break ztratila a ve třetím setu dominovala soupeřka. "Tenis je horská dráha a naučila jsem se nepanikařit. Až ukončím tuhle sérii proher, tak budu mít nejlepší fotky na instagramu," řekla Američanka.

Ve zcela odlišném rozpoložení je královna French Open Jelena Ostapenková. Dvacetiletá Lotyška si v Melbourne poradila v zahajovacím utkání v Rod Laver Areně s Italkou Francescou Schiavoneovou 6:1 a 6:4.

Ostapenková zvládla roli grandslamové šampiónky o poznání lépe. Po vítězství na antuce na Roland Garros došla do čtvrtfinále Wimbledonu, hrála třetí kolo US Open, ovládla velký turnaj v Soulu a ve Wu-chanu postoupila do semifinále.

Letošní sezónu ale nezačala ideálně. Na obou přípravných turnajích prohrála své první zápasy, v Šen-čenu s Kristýnou Plíškovou. V Melbourne se ale dokázala zkoncentrovat a postoupit. "Není snadné hrát v pozici favoritky, zvlášť když je vám dvacet. Každá soupeřka se na mě chce vytáhnout, ale snažím se zápasy si užívat," řekla Lotyška.