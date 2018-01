Senzace na úvod Australian Open! Patnáctiletá dívenka se zapsala do historie

To byla rychlost. Za necelou hodinu smetla v 1. kole tenisového Australian Open Ukrajinka Marta Kosťuková Číňanku Pcheng Šuaj dvakrát 6:2. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého, ale talentované tenistce je teprve patnáct let a po 22 letech se stala nejmladší hráčkou, která úspěšně zvládla úvodní zápas prvního grandslamu sezóny.

„Snažila jsem se ji rozhýbat. Přesně jsem věděla, jak proti ní mám hrát. Jsem moc šťastná, že jsem vyhrála," rozplývala se Kosťuková po nečekané výhře.

Vždyť rodačka z Kyjeva teprve sbírá zkušenosti na turnajích ITF. Na okruhu WTA se objevuje jen při kvalifikacích na grandslamy. V minulosti se neúspěšně snažila o účast ve Wimbledonu, French Open či US Open. Nezdary zlomila až v její oblíbené Austrálii, kde před rokem ovládla juniorku. V závěrečném kole kvalifikace vyřadila Češku Barboru Krejčíkovou.

Pro první kolo ji los určil pětadvacátou nasazenou Pcheng Šuaj. Na první pohled to měla být pouhá formalita, Číňanku ale trápí zdravotní patálie, kvůli kterým neodehrála před Australian Open jediný zápas.

Napodobí Hingisovou?

To se odrazilo i na výsledku. Za 57 minut bylo hotovo. Kosťuková se po jednoznačném průběhu stala nejmladší hráčkou po 22 letech, která přešla přes první kolo. Dnes je mladé Ukrajince přesně 15 let 201 dní. Mladší, než ona byla v roce 1986 Martina Hingisová, jež zvládla nástrahy úvodního zápasu v 15 letech a 107 dnech.

„Pořád překonávám nějaké rekordy, každý rok a na každém turnaji. Nic to se mnou nedělá. Kdybych to měla nějak prožívat, bylo by toho na mě moc," konstatovala Kosťuková, když jí novináři připomněli více než 20 let starý rekord.

Legendární Švýcarka tehdy dokráčela až do čtvrtfinále. Aby se jí Kosťuková vyrovnala, musí porazit ještě tři soupeřky. Tou první bude domácí Olivia Rogowská, která hraje turnaj na divokou kartu.

Pokud zvítězí, ve 3. kole narazí na lepší z dvojice Kateřina Siniaková - Elina Svitolinová.