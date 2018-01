Loučení plné slz. Českou Lvici rozplakali po prohrané bitvě fanoušci

Loni na Australian Open Petra Kvitová nemohla hrát kvůli pořezaným prstům po přepadení. Letos o postup do druhého kola bojovala přesně sto sedmdesát dvě minuty. Nakonec ale třísetovou bitvu s Němkou Andreou Petkovicovou prohrála a musela se s turnajem rozloučit. „To, že jsem se sem vrátila a mohla tady hrát, pro mě hodně znamená,“ přiznala po utkání sedmadvacetiletá tenistka.

„I přes prohru jsem ráda, že jsem pořád schopná hrát tenis. To je pro mě důležité,“ dodala bývalá světová dvojka s tím, že do zápasu nevstupovala v optimální pohodě. „Bylo to nejspíš kvůli nervům. Nehrála jsem tak, jak bych chtěla,“ potvrdila. První set ztratila poměrem 3:6, ve druhém ale zvítězila 6:4.

O postupující do druhého kola tak musel rozhodnout třetí set. V něm už česká hráčka prohrávala 0:4, nevzdala se však a dokázala srovnat na 4:4. Následně se jí podařilo odvrátit tři mečboly a za stavu 8:7 šla podávat na vítězství. Jenže v tu chvíli Petkovicová zabrala a získala následující dvě hry. Navrch najednou za stavu 9:8 měla Němka. Na podání šla Kvitová, ale zradil ji servis. „Byl to skvělý, dlouhý zápas. Proklouzlo mi to ale mnohokrát mezi prsty, a nakonec jsem prohrála,“ konstatovala.

Během utkání dvojnásobnou wimbledonskou vítězku podporovali fanoušci, když odcházela z kurtu, dojali ji. „Cítila jsem jejich podporu celý zápas. Když jsem pak odcházela, dostalo mě to. Neudržela jsem emoce a trochu si poplakala,“ přiznala jinak usměvavá tenistka, která se nyní vrátí domů a bude se připravovat na únorové první kolo Fed Cupu.