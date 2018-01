Mladičká kometa překonala nervozitu a chystá se na další rekord

„Jsem šťastná, opravdu šťastná,“ radovala se na oficiálním webu Australian Open Marta Kosťuková po výhře nad domácí hráčkou Olívií Rogowskou. „Postup do třetího kola ženské dvouhry na grandslamu, to je jako sen. Před zápasem jsem byla nervózní, vždyť jsme hrály na velkém kurtu v Margaret Court Areně,“ přiznala teprve patnáctiletá tenistka.

„Říkala jsem si, že nemám co ztratit, a když prohraju nebudu z toho dělat žádnou vědu.“ Nervozitu překonala a svou soupeřku porazila ve dvou setech poměrem 6:3 a 7:5. Talentovaná Ukrajinka je tak nejmladší hráčkou, která postoupila do třetího kola na grandslamu za posledních více než dvacet let. Naposledy se to podařilo v roce 1997 Chorvatce Mirjaně Lučičové-Baroniové na US Open.

Slavnější krajanka ji nezná

Ve třetím kole na Kosťukovou čeká její krajanka Elina Svitolinová, která si ve druhém kole poradila s Češkou Kateřinou Siniakovou. Třiadvacetiletá tenistka však svou mladší soupeřku podle svých slov vůbec nezná. „Poprvé jsem o ní slyšela, když tady vyhrála. Nemá co ztratit. Bude to vzrušující hrát proti krajance, snad budu na tento zápas připravená,“ prohlásila čtvrtá hráčka světa.

Kosťuková ještě nad zápasem se Svitolinovou tolik nepřemýšlí. "Pořád jsem emocemi v utkání druhého kola. Nejspíš budeme hrát opět na nějakém velkém kurtu. Trochu vím, jak Elina hraje, ale ještě neznám všechny detaily. Pokusím se zase předvádět svůj nejlepší tenis,“ slíbila loňská juniorská vítězka Australian Open, která za vydělané peníze hodlá koupit dárky své velmi početné rodině.