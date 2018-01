Strýcová s Plíškovou suverénně prošly v Austrálii do 3. kola, Vondroušová po bitvě končí

Česká tenistka Barbora Strýcová postoupila do 3. kola grandslamového Australian Open, když zvítězila nad Španělkou Larou Arruabarrenovou hladce ve dvou setech 6:3 a 6:4. Druhé vítězství pro české barvy si ve dvouhře připsala Karolína Plíšková. Ta smetla Brazilku Haddadovou Maiaovou hladce 6:1, 6:1. V melbournské výhni se statečně prala o postup i Markéta Vondroušová, ale s Francouzkou Caroline Garciaovou nakonec prohrála po setech 7:6, 2:6 a 6:8.

Česká tenistka Markéta Vondroušová do 3. kola na Australian Open nepostoupila.

Barbora Strýcová zvládla duel proti Španělce Arruabarrenové bez větších potíží. Do utkání vstoupila čistou hrou a hned v té následující měla pět šancí vzít soupeřce servis. Jenže se jí to nepovedlo a až do stavu 4:3 pro českou hráčku si tenistky držely podání. Pak při vlastním servisu vedla Španělka 40:0, ale česká bojovnice nejprve dotáhla na shodu, aby nakonec získala brejk. Následně už si první sadu nenechala vzít a získala ji poměrem 6:3.

Druhý set začala lépe Arruabarrenová, vedla 1:0 a 40:0, jenže česká tenistka opět ukázala, že se bude rvát na kurtu o každý fiftýn a podání udržela. To ji zdravě nabudilo a v následující hře brejkem vykročila rázně k postupu. Strýcová vedla 5:2 a šla podávat na vítězství. Pak sice Španělka dvěma hrami v řadě duel zdramatizovala, ale na obrat nedosáhla. Nasazená dvacítka vyhrála druhou sadu poměrem 6:4 a mohla slavit postup.

Ve třetím kole se Strýcová utká s Američankou Peraovou, která ve druhém kole vyřadila Britku Kontaovou.

Vondroušová potrápila favoritku

Na druhém největším kurtu Hisense Areně zahájila program Markéta Vondroušová duelem s osmou nasazenou - Francouzkou Caroline Garciaovou a s favoritkou se prala statečně. Ve třetí hře sice ztratila servis a favoritka pak vedla i 4:1. Jenže talentovaná Češka si vzala podání zpět a set dospěl do zkrácené hry, kterou zcela opanovala Vondroušová. Vedla 3:0, 6:1 a nakonec tie-break získala poměrem 7:3. Po 58 minutách hry tak vedla 1:0 na sety.

I druhou sadu začala Češka lépe a po uhraném podání vedla. V tu chvíli však přišel zlom. Favoritka rychle srovnala a od té chvíle diktovala vývoj druhého dějství. Vondroušová se dostala ke korekci skóre až za stavu 1:5, ale set už nezachránila.

V úvodu rozhodujícího setu se zdálo, že bude mít navrch francouzská tenistka, když vedla rychle 2:0, jenže Vondroušová manko rychle smazala a za stavu 4:3 měla šanci vzít soupřece servis. To se jí sice nepovedlo, ale jelikož si držela podání, měla v setu mírně navrch a dotahovat musela francouzská tenistka. Klíčový moment utkání přišel ve třinácté hře, kdy Vondroušová přišla o podání a favoritka již při svém podání nezaváhala. Po vítězství favoritka radostně křepčila na kurtu a bylo znát, jak moc se jí ulevilo, že dramatickou bitvu zvládla dotáhnout do vítězného konce.

Plíšková povolila soupeřce jen dvě hry

Jestli po prvním kole nebyla Karolína Plíšková úplně spokojena se svojí hrou, tak ve druhém utkání dvouhry na Australian Open nenechala mladá Češka nikoho na pochybách, že proti Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové bude jasnou záležitostí. Bývalá světová jednička vedla rychle 4:0 a první sadu ovládla poměrem 6:1. V podobně kvapíkovém tempu se odehrávalo i druhé dějství, Brazilka nenašla na hru české tenistky protizbraň a druhý set prohrála stejným poměrem.