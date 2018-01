Neznámá Američanka šokovala Austrálii, Šarapovová připomínala uragán. Další favoritka končí

Americká tenistka Bernarda Peraová, až 123. hráčka žebříčku WTA, vyhrála ve druhém kole Australian Open nad Johannou Kontaovou z Velké Británie. Turnajová devítka prohrála ve dvou setech 4:6 a 5:7. Do třetího kola prošla i Ruska Maria Šarapovová po výhře nad nasazenou čtrnáctkou, Lotyškou Anastasií Sevastovovou po setech 6:1 a 7:6. Ze hry je naopak turnajová trojka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska. Ta ve dvou setech nestačila na Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Šarapovová vlétla do duelu s Lotyškou Sevastovovou jako uragán. Dominovala na kurtu, tvrdými údery ničila soupeřku a za necelých 25 minut slavila vítězství v první sadě v poměru 6:1. Hekající Ruska se snažila pokračovat ve hře na riziko i ve druhém dějství, ale už neměla tolik štěstí, chybovala a turnajová čtrnáctka s ní dokázala držet krok. Set dospěl do zkrácené hry, kde byla úspěšnější ruská tenistka a může se těšit do třetího kola.

Do stejné fáze soutěže se dostala i rodačka ze Zadaru Bernarda Peraová, která reprezentuje USA. Levoruká hráčka si poradila s turnajovou devítkou Johannou Kontaovou ve dvou setech 6:4 a 7:5 a dosáhla nejspíš svého největšího vítězství v kariéře. Do grandslamového turnaje se dostala jako "lucky loser" z kvalifikace a její výhra nad Kontaovou je považována za velkou senzaci. Teď kvality Američanky prověří Češka Barbora Strýcová.

O další velké překvapení se postarala Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, když vyřadila turnajovou trojku Garbiňe Muguruzaovou po setech 7:6 a 6:4. Zápas trval dvě hodiny a jednu minutu, španělská favoritka sice hned v úvodu vzala soupeřce servis, jenže pak to z její strany nebylo ono a prohrávala 1:4 a 2:5. Muguruzaová sice zabrala a dotáhla set do tie breaku, ten ovšem získala její soupeřka.

Hráčka z Tchaj-wanu měla navrch i nadále. Ve druhé sadě vedla 3:1 a 5:2. Španělka bojovala a snížila na rozdíl jediné hry, víc už ale nezvládla a Sie Šu-wej postoupila do 3. kola.

Přemožitelka Kvitové dostala dva kanáry

Německá tenistka Andrea Petkovicová sice v prvním kole vyřadila dvojnásobnou wimbledonskou šampiónku Petru Kvitovou, ale hned v následujícím duelu se s turnajem ve dvouhře rozloučila. Nad její síly byla Američanka Lauren Davisová. Ta sice prohrála první set 4:6, zbytek duelu ale zcela ovládla a Němce nadělila dva kanáry.