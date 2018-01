Napsali, že zemřel. Český tenista překonal vážnou nemoc a chce všechny porazit

Když ležel v nemocnici a místo se soupeři se rval s chemoterapií a transplantací kostní dřeně, na tenisovém portálu o něm napsali, že zemřel. „Nemám to nikomu za zlé, prostě si to mysleli, tak to napsali. Bohužel asi neměli úplně přehled," říká a upřesňuje, jaká byla jeho reakce. „Tak jsem napsal, že se vrátím a všechny porazím!"

K tenisu se vrátil necelý rok po transplantaci. Zpočátku to šlo hodně pomalu, protože byl po léčbě unavený. Vydržel třeba jen dvacet minut, půl hodiny. Maminka mu dokonce jezdila přímo na kurty píchat injekce. „Jí moc děkuju za všechno, co pro mě dělala, protože díky ní jsem tam, kde jsem," dodává Daniel Vrba.

Zároveň přiznává, že nemoc ho sice zbrzdila, ale zároveň změnila k lepšímu. „Byl jsem fakt strašně namistrovanej, díky té nemoci jsem trošku dostal pokoru k životu a mentálně jsem vyzrál." Teď si jen přeje, aby v tenisovém žebříčku stoupal výš a výš a naplnil svůj vzkaz z nemocnice. Všechny porazím.