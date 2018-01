Spát půjde až okolo páté hodiny. Bude to na prd, ví Plíšková. Na Halepovou si věří

Ze hry poslala druhou krajanku. Česká tenistka Karolína Plíšková po Lucii Šafářové vyřadila na Australian Open i Barboru Strýcovou a postoupila do čtvrtfinále prvního grandslamového turnaje sezóny. Teď vyzve světovou jedničku Rumunku Simonu Halepovou. „Myslím, že na tomto povrchu mám šanci ji porazit,“ věří si Plíšková.

Barbora Strýcová (vpravo) gratuluje Karolně Plíškové k postupu do čtvrtfinále Australian Open.

Když přišla na tiskovou konferenci, byla na ní znát únava. Jakpak by ne, když její utkání bylo na programu až jako poslední v programu osmého hracího dne Australian Open. Navíc na kurtu v rámci Night Session svedla Plíšková se Strýcovou vyrovnanou bitvu, která trvala dvě hodiny a jednačtyřicet minut. Utkání skončilo až po druhé hodině ranní australského času.

„Tento zápas mě stál mnoho sil, ať fyzických, tak psychických," pravila rodačka z Loun. „Ještě mám masáž a rehabilitaci, abych se trochu dostala do pořádku, takže to vidím tak, že se do postele dostanu až tak kolem pátý," dodala.

„Bude to takovej režim na prd. Ale pro vítězství se musí udělat všechno," smála se. „Naštěstí je zítra den volna, což je strašná pomoc," konstatovala.

Čtvrtfinálový zápas Plíškové je na programu ve středu ráno SEČ. Na pětadvacetiletou hráčku čeká nasazená i světová jednička Simona Halepová z Rumunska. Češka si ale věří. „Na tomto povrchu ji můžu porazit," tvrdí.

Nicméně nad Halepovou dokázala světová šestka vyhrát jen jednou ze sedmi vzájemných duelů, a to v 1. kole Fed Cupu 2016. Z ostatních střetnutí odcházela jako poražená, a navíc v jen jednom utkání urvala set.