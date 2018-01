Šok za šokem! Nadal nedohrál. Do semifinále prošel Brit. Belgičanka si vyšlápla na favoritku

Nadal bojoval s Čiličem tři a tři čtvrtě hodiny. Za stavu 2:2 na sety a 2:0 pro Čiliče v páté sadě se španělský tenista rozhodl vzdát. Měl problémy se stehenním svalem.

Čiličovým soupeřem v boji o finále bude Edmund, jenž vyřadil Dimitrova a zatím plně nahrazuje britskou hvězdu Andyho Murrayho, který v Austrálii kvůli operované kyčli chybí. Aktuálně 49. hráč žebříčku hraje na grandslamech pátým rokem, jeho dosavadním maximem bylo osmifinále US Open 2016.

Edmund jako teprve šestý Brit v open éře tenisu postoupil do semifinále grandslamu. Třiadvacetiletý jihoafrický rodák zaznamenal 46 vítězných úderů, nebezpečný byl hlavně z forhendu. Na rozdíl od Dimitrova vůbec neprojevoval nervozitu.

Na proměněný mečbol si musel počkat, protože až Jestřábí oko potvrdilo, že Dimitrovův bekhend skončil v autu. Edmund byl při Murrayho absenci jediným britským zástupcem v pavouku mužské dvouhry.

Pokud by postoupil až do finále, předstihl by právě krajana a pětinásobného finalistu ve světovém žebříčku. Poprvé od roku 2006 by tak Británie měla jinou mužskou jedničku.

Dimitrov nenavázal na výborný výkon ze zápasu s domácím Nickem Kyrgiosem a nesplnil roli velkého favorita. V Melbourne neobhájil loňské semifinále.

Mertensová překvapivě zasypala Svitolinovou 26 vítěznými údery a za 73 minut po devíti zápasech ukončila Ukrajinčinu vítěznou sérii. Svitolinová před Australian Open vyhrála turnaj v Brisbane a v Melbourne porazila čtyři soupeřky včetně českých tenistek Kateřiny Siniakové a Denisy Allertové.

Dvaadvacetiletá Belgičanka na Australian Open hraje poprvé. Celkem je to její pátá účast na grandslamu. S výjimkou třetího kola z loňského Roland Garros nepřešla první kolo.

Utká se buď s druhou nasazenou Caroline Wozniackou z Dánska, nebo se Španělkou Carlou Suárezovou.