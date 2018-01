Talentovaná Belgičanka řádí v Melbourne jako uragán. Je to úžasné, radovala se z postupu do semifinále

Na začátku loňského roku se Elise Mertensová proslavila poněkud neobvyklým způsobem. Na turnaji v Hobartu se ve druhém kole potkala s Američankou Sachiou Vickeryovou, obě tehdy chtěly prohrát. Zatímco vítězka postupovala do čtvrtfinále, poražená mohla odcestovat do Melbourne na kvalifikaci na Australian Open, a to bylo pro ně mnohem lákavější.

A tak si tehdy talentované tenistky zahrály hru, která skrečuje zápas dřív. Rychlejší byla Vickeryová, která po několika minutách požádala o ošetření a následně ze zápasu odstoupila. Zatímco mladá Američanka nakonec v kvalifikaci skončila už v prvním kole, nejdříve smutná Mertensová celý turnaj v Hobartu vyhrála a začala stoupat žebříčkem.

Nyní jí patří sedmatřicátá příčka a půjde ještě mnohem výš. Před necelými čtrnácti dny obhájila titul v Hobartu a teď řádí na Australian Open. V prvním kole hladce porazila Slovenku Viktórii Kužmovou, ve druhém si poradila s domácí hráčkou Darjou Gavrilovovou a ve třetím s Francouzkou Alize Cornetovou.

Největší souboj na ni čekal zatím v osmifinále, kde se střetla s Chorvatkou Petrou Martičovou. Ale i nad ní nakonec vyhrála ve dvou setech poměrem 7:6 a 7:5 a mohla se radovat z postupu do čtvrtfinále. V něm měla podle papírových předpokladů kralovat světová čtyřka, Elina Svitolinová. Avšak Mertensová jí nedala šanci. První set ovládla 6:4 a ve druhém nadělila třiadvacetileté Ukrajince dokonce kanára.

Překvapení bylo na světě. „Nemám slov. Nevím, co říct,“ řekla v pozápasovém rozhovoru Mertensová. „Míchá se ve mně tolik různých emocí. Dala jsem do zápasu všechno, bojovala jsem,“ vysvětlovala s tím, že tušila, že ji čeká těžké utkání proti velice silné hráčce. „Je to velká hvězda.“

„Snažila jsem se hrát agresivně, chodit si pro body na síť a donutit soupeřku hodně běhat. Hrála jsem svou hru a vyšlo to. Je to úžasné. Jsem nesmírně šťastná,“ přiznala s tím, že do semifinále půjde se stejnou taktikou. „Nemám co ztratit. Mám stále spoustu energie a fyzicky a psychicky se cítím dobře. Dám do toho všechno,“ uzavřela Elise Mertensová.