Spala tři hodiny a už jí nezbyly síly. Strýcová však na náročný program nenadává

Doplatila na náročný program Australian Open. Barbora Strýcová šla spát po čtvrtfinálové prohře v ženské dvouhře s Karolínou Plíškovou až ráno a nedokázala si pořádně odpočinout na čtyřhru. Česká tenistka po boku další krajanky Lucie Šafářové marně usilovala o postup do semifinále. Nad síly českého dua byly bývalé světové jedničky Sie Šu-wej a Pcheng Šuaj.

Tchajwansko-čínská dvojice vyhrála po hodině a třinácti minutách 6:1 a 6:4. Šafářová tak loňský titul, který získala s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, neobhájí. A vzhledem k tomu, že v dalším utkání neuspěla ani Andrea Sestini Hlaváčková s další Tchajwankou Čchan Jüng-žan, nemá už český tenis zastoupení v ženské čtyřhře.

Strýcová si ale na program nestěžuje. "Naštvaná nejsem. Tady sice končíme ve čtvrtfinále, ale s Luckou nás to baví. Ať už jsme hrály kdekoliv, tak jsme udělaly výborné výsledky a předvádíme spolu dobrý tenis," řekla pro server Tenisový svět.

K duelu ve čtyřhře nastoupila po třech hodinách spánku. "Musela jsem si dát studenou vanu a strečink, jinak bych asi nevstala z postele. Usnula jsem nakonec v půl šesté a probudila se kolem půl deváté."

A právě spánkový deficit sehrál na kurtu velkou roli. "Celou dobu jsem si říkala, že to bude dobré, ale ono je to pak na kurtu něco jiného. Tam musí člověk zapnout všechny síly. Bylo to pro mě hrozně těžké. Vím, že jsem nebyla stoprocentní," mrzelo Strýcovou.

"Pro Barču to bylo strašně těžké po takovém zápase hned ráno zase jít hrát tenis. Kór v deblu, kde jsou potřeba rychlé reakce. Soupeřky navíc byly dřív nejlepší na světě a pořád výkonnost mají. To je potom těžké," řekla Šafářová, dvojnásobná deblová šampiónka Australian Open z posledních tří let. Obě trofeje získala s nyní zraněnou Mattekovou-Sandsovou.