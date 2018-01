Legenda ho okradla o první set, i přes vyřazení ve čtvrtfinále je Berdych se svým vystoupením spokojený

Úvod zápasu vyšel Berdychovi famózně. Sebral Federerovi servis a brzy vedl už 5:2. Dokonce si vytvořil i setbol, avšak šestatřicetiletý Švýcar ten první a později i druhý odvrátil a díky skvělým úderům se vrátil do utkání. První set tak musel rozhodnout tie break a v něm už měl Federer navrch.

„Byl to dobrý začátek. Měl jsem několik šancí. Je to kdyby, ale pokud by se mi první set podařilo vyhrát, mohlo to třeba dopadnout jinak,“ přemýšlel Berdych v pozápasovém rozhovoru. „Byl to klíč k utkání. Když se Roger zachránil v prvním setu, získal víc sebevědomí a pak to s ním už bylo hodně těžké,“ přiznal dvacátý hráč světa.

„Necítím se teď dobře, ale jsou horší věci. Prostě jednou vyhrajete, jednou prohrajete. Hrál jsem ale solidně. Stál proti mně nejtěžší možný soupeř,“ vysvětlovala česká jednička. „Nepředvedl jsem však svůj nejlepší tenis, protože jinak bych zvítězil, a to se nestalo,“ dodal s tím, že z Melbourne rozhodně neodjede zklamaný.

„Určitě odsud neodjedu se svěšenou hlavou. Myslím, že to byl velmi dobrý turnaj. Po tom, čím jsem si prošel na konci minulé sezony, mohu být velice spokojený,“ zavzpomínal na chvíle, kdy musel sezónu předčasně ukončit kvůli potížím se zády. Po zápase ho pochválil i Federer. „Tomáš hrál skvěle, hlavně v prvních dvou setech. Ten první set mohl dopadnout jakkoliv, zasloužil si ho, ale tak trochu jsem mu ho ukradl,“ prohlásil vítěz devatenácti grandslamů.