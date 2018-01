Táta ho trénuje, tenisu se ale začal mladý Korda věnovat až díky Štěpánkovi

Je to přesně dvacet let, co Australian Open vyhrál Petr Korda. Nyní v Melbourne válí jeho sedmnáctiletý syn Sebastian. Sedmý hráč juniorského žebříčku při své premiéře na Australian Open v semifinále porazil stejně starého Marka Miladinoviče, světovou dvojku a potvrdil tak, že patří k největším americkým talentům současnosti.

Stejně jako jeho sestry Jessica a Nelly, mohl se i Sebastian ale věnovat úplně jinému sportu než jejich rodiče, bývalí tenisté. Zatímco čtyřiadvacetiletá Jessica a devatenáctiletá Nelly jsou úspěšnými golfistkami, Sebastian hrál dříve hokej. „Také si golf zahraju, ale je to trochu nudné a hlavně pomalé. Rád běhám a jsem aktivní,“ vysvětloval se smíchem Korda v rozhovoru pro oficiální web Australian Open, z jakého důvodu nešel ve stopách sester.

Štěpánek ho uchvátil

S tenisem začal pořádně až v deseti letech a to poté, co viděl utkání Radka Štěpánka na US Open. Sebastian byl českým hráčem natolik uchvácen, že chtěl být jako on. „Nikdy jsme o tom spolu nemluvili, ale on je opravdu jedním z mých vzorů a inspirací v tenise,“ přiznal mladík, jehož koučem se stal táta Petr.

Ten hrál levou rukou, Sebastian pravou. „Herně jsme si podobní. Snažím se hrát míče agresivně a hodně chodit na síť,“ řekl Sebastian, který si loni poprvé zahrál i mezi muži. Start na prvním challengeru na Floridě mu však nevyšel a vypadl hned v úvodním kole. Nyní je kousek od velkého úspěchu a ať finále juniorského Australian Open dopadne jakkoliv, jisté už je, že Sebastian dal tátovi k nedávným padesátinám svými výsledky úžasný dárek.