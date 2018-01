Dánka Wozniacká ovládla Australian Open, Halepovou přehrála ve strhující bitvě

Australian Open 2018 zná svou vítězku – stala se jí dánská tenistka Caroline Wozniacká, která ve finále přehrála světovou jedničku Rumunku Simonu Halepovou ve třech setech, a to 7:6 (7:2), 3:6 a 6:4. Wozniacká dosáhla v Melbourne na svůj první grandslamový titul a díky vítězství se vrátí na první místo žebříčku WTA.

Byla to bitva hodná finále turnaje velké čtyřky. Krásná a vyčerpávající.

Carolina Wozniacká se dočkala grandslamového titulu po dvou finálových prohrách na US Open v letech 2009 a 2014.

„Těšila jsem se na tento moment celý život a teď je to splněný sen. Hlas se mi třese a je to opravdu přenádherný pocit," řekl Wozniacká s pohárem v náručí.

Dánka hned na úvod duelu vzala Simoně Halepové servis a krátce po začátku utkání už vedla 3:0. Rumunská tenistka se vzchopila ve čtvrtém gemu, který odehrála bez ztráty míčku. Dánka však kontrovala a další hru získala pro sebe. Halepová už prohrávala 2:5, ale díky bojovnosti dokázala srovnat krok – 5:5.

O zisku první sady nakonec musel rozhodnout tiebreak. V něm Wozniacká znovu vedla poměrem 5:2, tentokrát však náskok nepustila a výhru si pohlídala.

Ve druhém dějství šla na rozdíl od té první do vedení Halepová, obě hráčky si pak dlouho držely svůj servis, s Rumunkou to ale několikrát vypadalo zle. O své podání však přišla Wozniacká, a to v nejméně vhodnou dobu. Šestadvacetiletá Rumunka pak za stavu 5:3 podávala na vítězství a dlouhý gem naplněný několika pohlednými výměnami zvládla. Halepová v setu odvrátila celkem sedm brejkbolů, jediný nabídnutý přitom sama využila.

Nervydrásající bitva už trvala téměř dvě hodiny a konec byl v nedohlednu

Do stavu 3:3 ve třetí sadě měly obě tenistky na kontě dva využité brejkboly. Třetí pak proměnila Halepová, jež se dostala do vedení 4:3, následně ale tento zisk nepotvrdila, naopak Caroline Wozniacká průběh setu otočila a za stavu 5:4 měla mečbol, jehož hned využila.

Hotovo bylo za 2 hodiny a 53 minut.

Sedmadvacetiletá Wozniacká se stala první dánskou vítězkou grandslamu, vzájemnou bilanci s o rok mladší Rumunkou vylepšila na 5:2. Grandslamový vavřín Dánka získala až při 43. startu na turnajích velké čtyřky. Více účastí k triumfu potřebovaly jen Italka Flavia Pennettaová (49), Francouzka Marion Bartoliová (47) a loni zesnulá česká šampionka Jana Novotná (45).

„Simono, promiň, že jsi dnes nevyhrála. Předváděla jsi skvělý tenis, bojovala, ale máš před sebou ještě moře zápasů, v kterých uspěješ," řekla Wozniacká.

Wozniacká po triumfu vystřídá Halepovou na postu světové jedničky.