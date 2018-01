Pála před Fed Cupem obrušoval hrany mezi Plíškovou a Strýcovou

Po třech triumfech v řadě loni oslabené Češky ztroskotaly v semifinále na pozdějších vítězkách z USA. Teď je na nich zase znát velké natěšení na týmovou akci.

„Je to jedna z mála možností, jak se ukázat před velkým počtem českých fanoušků. Když si vzpomenu na parádní atmosféru, tak mi běhá mráz po zádech," tvrdila Plíšková. Premiérově od finále 2016 se do Fed Cupu vrací Kvitová, která se zotavovala z těžkého zranění levé ruky.

Poprvé za dobu svého kapitánství ale rozháněl Pála mraky uvnitř týmu. Loni se nebývale rozkmotřily dvě žebříčkově nejlépe postavené Češky, když Plíšková přetáhla Strýcové kouče Tomáše Krupu, což vyvolalo nebývalý poprask.

Nejúspěšnější kapitán fedcupové historie pak spory uklidňoval na společné schůzce ‚mezi šesti očima' v Austrálii, po níž Plíšková i Strýcová hlásily, že už mají čistý stůl. Nevraživé pohledy Strýcové při třísetovém osmifinále v Melbourne ale naznačily, že vztahy s Plíškovou mají k průzračnosti dost daleko.

„Chtěl jsem vědět, jak to mezi nimi vypadá, protože bych byl rád, aby to v týmu probíhalo dobře jako vždycky. Budu věřit, že to téma nebude, už proto, jaký měly holky o Fed Cup zájem. Na týden se těším, a věřím, že to proběhne dobře," tvrdil Pála. S tím vším souvisí i účast osobních trenérů. „Záleží na domluvě, aby to všem vyhovovalo," dodal kapitán.

Proti Švýcarsku budou domácí hráčky velkými favoritkami. Pála ale radši zůstává na pozoru. „V předloňském semifinále v Lucernu nás Golubicová nemile překvapila ziskem dvou bodů. Bencicová je zase bývalou hráčkou první desítky." Svému ansámblu ale český kápo věří. „Pevně doufám, že uhrajeme tři body už z dvouher. A když ne, pak máme tři varianty na debl. Holky toho ve Fed Cupu spoustu vyhrály a díky nim máme spoustu trofejí. Je velká radost mít takový tým," vyhlásil Pála.