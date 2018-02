Maratónec dovedl Itálii do čtvrtfinále Davis Cupu, Němci se dočkali po čtyřech letech

Popáté za posledních šest let se italští tenisté probojovali do čtvrtfinále Davisova poháru. Hrdinou zápasu s Japonskem v Morioce se stal Fabio Fognini, jenž dovedl do vítězného konce dva pětisetové duely. Nad Juičim Sugitou dnes zvítězil za čtyři hodiny a 11 minut. Jeho páteční utkání s Tarem Danielem bylo jen o pár minut kratší. V sobotu navíc Fognini uspěl se Simonem Bolellim také ve čtyřhře.