Žádné hádky nehrozí, hlásí před důležitou bitvou česká jednička Karolína Plíšková

V Praze nastoupíte v nejsilnějším možném složení, cítíte, že z vašeho družstva jde zase strach?

Až na loňské semifinále v Americe, kde se nás hodně omluvilo, jsme měly pokaždé silný tým. Tím, že se hraje doma, nikdo neodmítnul, všechny holky chtějí hrát a těší se i na ten super týden, tam síla bude znovu. Bencicová a Bacszinszká jsou dobré hráčky, ale rády bychom to zvládly už bez deblu.

V roce 2016 vás při semifinále v Lucernu nepříjemně zaskočila neznámá Golubicová, pamatujete?

No já ji tam tehdy docela podcenila, ona naopak zahrála životní zápasy. Tady to ale s našimi fanoušky v zádech bude jiné.

Jak jste spokojená se začátkem sezóny?

Před rokem bych asi dala hodně za to, kdybych mohla hrát pravidelně čtvrtfinále grandslamu. Teď to beru, že když se dostanu do druhého týdne, je to jen první krok. Měla jsem v Austrálii docela těžký los, ale neprohrála jsem s holkama, co jsou za mnou, takže to byl solidní začátek.

V čem vás teď nejvíc cepuje nový kouč Tomáš Krupa?

Všichni po mně chtějí, abych hrála nátlakovější tenis. Vím, že to někdy není optimální, ale hrají proti mně většinou obranářky, čili je potřeba do toho chodit a výměny se snažit ukončovat. Jinak bychom byly na kurtu čtyři hodiny, a to není můj styl. Na druhou stranu chci zvýšit agresivitu, ale nehodlám být nějakou šílenou střelkyní.

Jak vám bylo, když jste na Australian Open nastupovala proti krajankám Šafářové a Strýcové?

Na grandslamu jsem do té doby s žádnou Češkou nehrála. Byly to nervíčky, hlavně s Barčou díky tomu, že se mezi námi staly nějaké věci, tak to bylo vypjaté. S Luckou taky, protože spolu často trénujeme, takže to taky nebylo příjemné, ale všechny jsme se snažily chovat rozumně.

Nemůžou vaše loňské spory se Strýcovou kvůli trenérovi ovlivnit průběh fedcupového týdne?

To jde stranou. Byly bychom samy proti sobě. Žádné hádky v týmu nehrozí. Já se určitě nebudu chovat nějak jinak. Kolem nás je hodně lidí a já si myslím, že budeme fungovat dobře.

Cítíte jako týmová jednička víc odpovědnosti?

To ani ne. My už toho všechny odehrály tolik. Víme, že když to nevyhrajeme, tak nás někdo neuškrtí. Jde o první kolo, nechceme hrát o záchranu. Spíš je to ale tak, že si ten zápas chceme na domácí půdě užít.