Kvitová začne Fed Cup s Golubicovou, Plíšková zatím chybí

"Dnes ráno jsem se probudila se střevní virózou a zítra bohužel nemůžu proti Švýcarkám nastoupit. Moc mě to mrzí, hrozně jsem se na fanoušky v Praze těšila. Zkusím se dát do pořádku na neděli," uvedla Plíšková na sociální síti.

"Doktoři dnes ráno nedoporučili Karolíně zítřejší utkání. Pak se jen člověk musel rozhodnout, koho na poslední chvíli tam dát. Myslím, že je výhoda mít tak obrovský a široký kádr. Jsou tu holky, které ji určitě mohou nahradit. Věřím, že ať budeme hrát s kýmkoliv, máme velkou šanci uspět," řekl na tiskové konferenci český kapitán Petr Pála.

Program zápasu ČR - Švýcarsko: Sobota (13:30): Kvitová (21. v žebříčku dvouhry WTA) - Golubicová (100.) Strýcová (25.) - Bencicová (73.) Neděle (12:00): Kvitová - Bencicová Strýcová - Golubicová, Plíšková, Šafářová - Bacsinszká, Teichmannová.

V neděli nejprve budou hrát týmové jedničky, jimiž momentálně jsou Kvitová s Bencicovou, a po nich by se měly představit dvojky Strýcová s Golubicovou. Do závěrečné čtyřhry zatím kapitán Pála nahlásil nemocnou Plíškovou s Lucií Šafářovou, na švýcarské straně jsou zatím nominovány Timea Bacsinszká a Jil Teichmannová.

Češky budou proti Švýcarsku usilovat o jubilejní desátý postup do semifinále za sebou. Pálovy svěřenkyně vyhrály pět z předchozích sedmi ročníků Fed Cupu, vloni při absenci opor vypadly v semifinále s USA. Švýcarsko ze sedmi dosavadních vzájemných zápasů šestkrát porazily, naposledy předloni v Lucernu 3:2.

I Švýcarkám chybí v nominaci na sobotní dvouhry žebříčkově nejvýše postavená hráčka Bacsinszká, která se vrací po zranění. Místo ní dostala přednost Golubicová, jež předloni v Lucernu překvapivě porazila Plíškovou i Strýcovou. S Kvitovou se dosud neutkaly.

"Mám se na pozoru. Nestává se jen tak, že by porazila obě naše hráčky. Takže si jak s Barčou, tak s Kájou popovídám a řeknou mi nějaké brutální tipy, na které budu připravená," řekla Kvitová. "Upřímně jsem raději, že začínám. My jsme se trošku vsázely, než se to vylosovalo, a vyhrála jsem. Nechám tam vše, abych to Barče usnadnila," dodala Kvitová.

Aktérky druhého sobotního singlu Strýcová s Bencicovou na sebe zatím narazily jednou a česká hráčka v roce 2014 v New Havenu zvítězila ve třech setech. "Chci jít na kurt za stavu 1:0. Myslím, že Belinda je lepší hráčka, než byla před čtyřmi lety. Má výbornou formu, což ukázala v Austrálii a na konci loňské sezony," připomněla Strýcovou dobré výkony Bencicové, která byla předloni na sedmém místě žebříčku WTA.

Dvacetiletá talentovaná hráčka se slovenskými kořeny se vrátila po zranění a na startu sezony vyhrála s Rogerem Federerem Hopmanův pohár, v Melbourne porazila Američanku Venus Williamsovou.

Vítěz utkání v O2 areně, kde se hraje 1. kolo Fed Cupu poprvé, změří v dubnovém semifinále síly s lepším z dvojice Bělorusko - Německo.