Ideální začátek! Lvice Kvitová vydřela první bod, Strýcová porazila novou Hingisovou

Vrátily se do pražské O2 areny, aby odstartovaly cestu za další trofejí. České tenistky stojí v 1. kole Světové skupiny Fed Cupu proti Švýcarsku a po prvním dnu vedou 2:0. Jediný bod je tak dělí od postupu do semifinále. V úvodním zápase Petra Kvitová s Viktorijí Golubicovou perně vydřela první bod. Zvítězila po setech 6:2, 1:6, 6:3. Po nich nastoupily Barbora Strýcová s Belindou Bencicovou. Češka vyhrála 6:2, 6:4. V sobotu tedy do hry nezasáhla nemocná česká jednička Karolína Plíšková.