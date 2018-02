Plíšková vykročila za obhajobou, do osmifinále jde po obratu i Kvitová. Berdych už je ve čtvrtfinále

Petra Kvitová a obhájkyně titulu Karolína Plíšková postoupily na elitním tenisovém turnaji v Dauhá do osmifinále. Rozjetá Kvitová zdolala v druhém kole Polku Agnieszku Radwaňskou po více než dvouapůlhodinovém boji 6:7, 6:3, 6:4 a zaznamenala devátou výhru v řadě. Turnajová pětka Plíšková porazila po volném prvním kole 6:2, 6:3 Francouzku Alizé Cornetovou. Tomáš Berdych postoupil v Rotterdamu hladce do čtvrtfinále, Srba Viktora Troického porazil v druhém kole za hodinu 6:1, 6:2.

Příští soupeřkou Kvitové bude přemožitelka Markéty Vondroušové, světová trojka Elina Svitolinová z Ukrajiny. S turnajem se v druhém kole rozloučila Barbora Strýcová, jež ve třech setech podlehla Němce Julii Görgesové.

Bývalá světová jednička Plíšková dnes sehrála první duel od vyřazení ve čtvrtfinále Australian Open před třemi týdny. Původně se měla o víkendu představit v utkání prvního kola Fed Cupu proti Švýcarsku, ale kvůli nemoci v Praze nastoupit nemohla.

V zápase s Cornetovou pětadvacetileté Češce nevyšly jen začátky setů. V obou případech ztratila Plíšková hned na úvod servis a o tři roky starší Francouzka se následně dostala do vedení 2:0, ale lounská rodačka dokázala pokaždé vývoj zvrátit. Česká favoritka si pomohla pěti esy, zápas ukončila po necelé hodině a čtvrt.

O čtvrtfinále si Plíšková zahraje ve čtvrtek s osmnáctiletou Američankou Catherine Bellisovou, kterou v lednu v Brisbane deklasovala dvakrát 6:1.

Kvitová prohrála s Radwaňskou poslední tři vzájemné zápasy (od Turnaje mistryň v roce 2016), ale dnes prokázala výbornou formu a vyrovnala si s ní bilanci na 6:6. Bývalé hráčky elitní světové desítky se dnes přitom potkaly poprvé v dřívější fázi turnajů než ve čtvrtfinále.

"Je fakt, že je trochu zvláštní, že je to teprve druhé kolo velkého turnaje," řekla Kvitová. "Bylo to dnes nahoru dolů. S Agou je to vždycky obtížné - i když dobře podáváte, můžete prohrát, protože ona všechno vrátí," dodala česká hráčka, jíž se po zisku titulu v Petrohradu a úspěšném víkendovém vystoupení v pražském Fed Cupu daří i v Kataru.

Aktuální série devíti vítězství Kvitové je její čtvrtá nejdelší v kariéře a nejdelší od roku 2014. Rekord má 14 výher z přelomu let 2011 a 2012.

O čtvrtfinále si Kvitová zahraje proti Svitolinové, s níž už šestkrát v řadě neprohrála. Na ukrajinské favoritce dnes ztroskotala osmnáctiletá Vondroušová a podlehla jí 2:6 a 4:6.

Druhé kolo bylo konečnou i pro zkušenou Strýcovou, jež prohrála 2:6, 6:3, 1:6 se světovou desítkou Görgesovou. V úterý Němka porazila už Lucii Šafářovou a vyslala tak varování českému týmu před dubnovým semifinále Fed Cupu. Jednatřicetiletá Strýcová sice o dva roky mladší soupeřku porazila ve čtyřech předchozích duelech, z toho ve třech loňských, ale dnes po více než dvou hodinách musela kapitulovat.

Berdych půjde na Goffina

Nejlepší český tenista Tomáš Berdych postoupil na turnaji v Rotterdamu hladce do čtvrtfinále. Srba Viktora Troického porazil šestý nasazený v druhém kole za hodinu 6:1, 6:2 a o semifinále se utká s turnajovou čtyřkou Davidem Goffinem z Belgie.

Sedmnáctý hráč světového žebříčku Berdych měl duel s Troickým pod kontrolou. Odvrátil jediný brejkbol, který si soupeř vypracoval, a sám vzal bělehradskému rodákovi v každém setu dvakrát servis.

Dvaatřicetiletý Berdych porazil vrstevníka Troického pošesté za sebou, jedinou porážku s ním utrpěl před devíti lety v Indian Wells.

Vítěz rotterdamského turnaje z roku 2014 Berdych má svému příštímu soupeři Goffinovi co oplácet. V posledním vzájemném střetnutí před dvěma lety v Římě s ním utrpěl nejhorší debakl v kariéře 0:6, 0:6.

DAUHÁ (tvrdý povrch, dotace 3 173 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (5-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:3 Kvitová (16-ČR) - A. Radwaňská (Pol.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 Svitolinová (3-Ukr.) - Vondroušová (ČR) 6:2, 6:4 Görgesová (9-Něm.) - Strýcová (ČR) 6:2, 3:6, 6:1 Kerberová (8-Něm.) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:1 Wozniacká (1-Dán.) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:0 Halepová (2-Rum.) - Makarovová (Rus.) 6:3, 6:0 Kontaová (10-Brit.) - Suárezová (Šp.) 6:2, 6:2 Blinkovová (Rus.) - Mladenovicová (11-Fr.) 6:3, 6:3 Bellisová (USA) - Keysová (12-USA) 2:6, 6:3, 6:0 Sevastovová (13-Lot.) - Ósakaová (Jap.) 6:4, 6:1 Cirsteaová (Rum.) - Mertensová (Belg.) 7:5, 6:4 Čtyřhra - 2. kolo: Katóová, Ninomijaová (Jap.) - Čchan Jüng-žan, Sestini Hlaváčková (2-Tchaj-wan/ČR) 6:1, 6:3

ROTTERDAM (tvrdý povrch, dotace 1 996 245 eur): Dvouhra - 1. kolo: Dimitrov (2-Bulh.) - Sugita (Jap.) 6:4, 7:6 (7:5) Rubljov (Rus.) - Pouille (7-Fr.) 7:5, 6:4 Herbert - Gasquet (oba Fr.) 3:1 skreč Džumhur (Bosna) - Copil (Rum.) 6:4, 6:4 Haase - De Bakker (oba Niz.) 6:2, 6:2 Krajinovič (Srb.) - Auger-Aliassime (Kan.) 6:2, 3:6, 7:5 2. kolo: Berdych (6-ČR) - Troicki (Srb.) 6:1, 6:2 Goffin (4-Belg.) - F. López (Šp.) 6:1, 6:3

BUENOS AIRES (antuka, 648 180 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Schwartzman (5-Arg.) - Haider-Maurer (Rak.) 6:4, 6:3 Zeballos (Arg.) - Cecchinato (It.) 6:1, 6:4 Elias (Portug.) - Carballes (Šp.) 6:2, 6:4