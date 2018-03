Z tenistky spisovatelkou. Azarenková má námět pro Hollywood

Když se loni v červnu vracela na kurty na Mallorce po mateřské pauze, netušila, že odehraje pouhé dva turnaje. Victoria Azarenková musela po Wimbledonu začít řešit partnerskou krizi a na tenis musela zase na nějakou dobu zapomenout. Její bývalý přítel se s ní po rozchodu začal soudit o to, kdo dostane do péče jejich malého synka Lea.

Soud tehdy nařídil, že Leo nesmí opustit Kalifornii a osmadvacetiletá Azarenková nechtěla bez svého syna nikam cestovat. A tak se musela odhlašovat z turnajů a čekat, jak všechno dopadne. První část procesu na začátku letošního roku vyhrála a přijala divokou kartu do Indian Wells. A návrat to byl úspěšný, neboť v prvním kole porazila Britku Heather Watsonovou. Ve druhém už ale nestačila na vítězku loňského US Open, Sloane Stephensovou.

„Je jasné, že je přede mnou ještě spousta práce,“ prohlásila po zápase na webu WTA Azarenková. „Je pro mě důležité mít jasnou hlavu, a to teď stále ještě nemám,“ narážela na soudní spor, který ji v posledních měsících provázel. „Věřím, že až budou všechny záležitosti mimo kurt vyřešeny, budu se schopná více soustředit a budu stoprocentní,“ slíbila dvojnásobná grandslamová vítězka, která by se měla představit i příští týden v Miami.

„Ještě minulý týden to nebylo jisté, ale měla bych tam startovat. Doufám v to. Jsem sice volná, ale stále je to pro mě složitá situace," vysvětlovala bývalá světová jednička, která už má jasno, že někdy svůj příběh zveřejní. „Jednou o tom napíšu knihu, tohle je námět pro Hollywood. Teď ale ještě o tom nechci příliš mluvit," dodala hráčka, která je v žebříčku na dvousté čtvrté příčce.

V Indian Wells si Azarenková užila i legraci. Ve čtyřhře se představila se svou krajankou Arynou Sabalenkovou. V zápase proti americko-kanadské dvojici Sloane Stephensová a Eugenie Bouchardová se chtěla Azarenková mezi gemy napít. Avšak svou láhev hledala marně, tu si totiž přivlastnila její parťačka Sabalenková. Když se vše vyjasnilo, obě se tomu zasmály.